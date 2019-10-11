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苗栗培訓危老重建推動師 輔導成功推動費最高達48萬

2019-10-11 14:52聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣屬於城鎮型城市，苗栗縣政工商發展處推動危險及老舊建築物重建，研訂「苗栗縣危老重建推動師培訓執行計畫」，及輔導推動費核發要點，危老重建推動師報名踴躍，將在本月16到18日、23到25日受訓，通過考試取得認證，若成功協助案件通過審核，推動師可獲得輔導推動費，最高48萬元。

工商發展處長黃智群說，縣府推動危險及老舊建築物重建，透過完整課程、獎勵措施，鼓勵危老重建推動師深入社區，協助民眾辦理老舊建築物耐震評估，整合地主及屋主意願，協助撰寫危老重建計畫，成功協助所有權人通過重建計畫，落實居住安全目標。

縣府舉辦為期6天重建人才培訓講習，共有173人報名，經審核資格扣除重複報名等，共141人參與培訓，將在10月16到18日、23到25日舉辦講習，必須通過講習考試，才能成為危老重建推動師，預計11月初正式成軍，投入第一線。

黃智群說，成功協助案件通過審查的推動師，即可依戶數多寡向縣府申請輔導推動費，單一案件輔導推動費最高可達48萬元。相關輔導推動費核發要點，也在本周縣務會議審查通過。

工商發展處都市計劃科指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例是相較都市更新，更為快速、簡便的重建管道，縣府鼓勵重建，除已訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，也提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施。

另外，符合危老條例即給予6%至10%容積獎勵，另危老條例施行後三年內（即109年5月10日前）申請的重建計畫，還可以無條件取得10%容積獎勵，提升土地利用與不動產開發的效益。

工商發展處也成立「都市好新生-苗栗縣危老建築物加速重建專區」臉書專頁，民眾若有危老重建問題，私訊粉絲專頁，或電洽都市計畫科諮詢037-559250。

苗縣府工商發展處研訂「苗栗縣危老重建推動師培訓執行計畫」，及輔導推動費核發要點，...
苗縣府工商發展處研訂「苗栗縣危老重建推動師培訓執行計畫」，及輔導推動費核發要點，在本周縣務會議審核通過。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處都市計畫科長邱耀加說明，「苗栗縣危老重建推動師培訓執行計畫」，及...
苗縣府工商發展處都市計畫科長邱耀加說明，「苗栗縣危老重建推動師培訓執行計畫」，及輔導推動費核發要點。記者劉星君／攝影
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