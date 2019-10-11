新竹縣第一屆客語說故事比賽 前3名還有獎金拿

2019-10-11 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



為推廣客家文化及客語傳承，新竹縣政府12月13日將在竹北市六家國小舉辦第一屆「108年客語說故事」比賽，報名時間自10月21日起至10月31日，這次比賽各組第一名還可獲得獎金3000元或等值禮券、獎狀，希望能號召百位大小朋友一起來講客。

縣長楊文科表示，上任以來一直將推廣客語列入施政重點，自己也在各大活動及主管會報上說客語，呼籲老中青幼都要講客語、學習客語。

教育處表示，本次比賽內容將以縣府93年出版（ISBN：9570165715）的《客家傳說故事》31篇為範圍，實體書籍均有配發至各校，也可至教育處網站下載「108年客語說故事比賽」文稿。比賽組別分為國小低年段學生組、國小高年段學生組、國中學生組、教師組、社會組(以戶籍所在地、服務機關所在地或就讀學校所在地為依據)。