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新竹縣第一屆客語說故事比賽 前3名還有獎金拿

2019-10-11 12:05聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

為推廣客家文化及客語傳承，新竹縣政府12月13日將在竹北市六家國小舉辦第一屆「108年客語說故事」比賽，報名時間自10月21日起至10月31日，這次比賽各組第一名還可獲得獎金3000元或等值禮券、獎狀，希望能號召百位大小朋友一起來講客。

縣長楊文科表示，上任以來一直將推廣客語列入施政重點，自己也在各大活動及主管會報上說客語，呼籲老中青幼都要講客語、學習客語。

教育處表示，本次比賽內容將以縣府93年出版（ISBN：9570165715）的《客家傳說故事》31篇為範圍，實體書籍均有配發至各校，也可至教育處網站下載「108年客語說故事比賽」文稿。比賽組別分為國小低年段學生組、國小高年段學生組、國中學生組、教師組、社會組(以戶籍所在地、服務機關所在地或就讀學校所在地為依據)。

報名方式為就讀或服務竹縣公私立學校人員（含學生、教師、社會組參賽人員），請統一由學校填寫競賽單位報名表。社會組請填寫個人參賽報名表並檢附相關證明文件，社會組請於10月31日前備齊報名表、參賽人員故事文字稿、社會組報名證明文件等資料，信封註明「客語說故事比賽」以紙本掛號寄送或親送至六家國小教務處（302新竹縣竹北市嘉興路62號），報名詳情可上網站查詢。

為推廣客家文化及客語傳承，新竹縣政府12月13日將在竹北市六家國小舉辦第一屆「1...
為推廣客家文化及客語傳承，新竹縣政府12月13日將在竹北市六家國小舉辦第一屆「108年客語說故事」比賽。記者陳斯穎／攝影
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