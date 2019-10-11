影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



3C產品回收率低，手機不斷更新出新機種，根據近10年統計，銷售出8115萬支手機，但僅回收2760萬支，回收率僅有34％；環保署促進資源循環，鼓勵民眾將家中廢手機帶出門回收，訂定每年10月為手機回收月。苗縣環保局指出，10月期間，民眾帶著要回收的手機，到環保局3樓廢棄物管理科，可獲一組抽獎序號，登入活動網址，獲得抽獎資格，就有機會抽到iPhone。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳分析，3C產品價值偏高，手機使用有每個人的回憶，若不再使用會習慣將手機當備用手機，若手機資料沒有清除，回收擔心資料遭外洩，民眾對手機有「情感依賴」。

苗縣環保局指出，廢手機內含稀有金屬，再利用價值高，回收手機可促進循環經濟，藉由活動提倡「循環經濟」正確觀念，汰舊換新的同時，將廢品發揮到最大效益。手機回收拆解後分成塑膠、金屬，其中金、銀等是可以回收的項目，也有微量金屬，銦、銣等成分，有回收價值，若隨意棄置，會成為汙染來源；手機在後端回收後的產值，約有70到80元。手機回收管道，可到超商、電信業者、通訊行、清潔隊與回收業者。

環保局指出，可以回收的3C產品有手機、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、桌上型電腦主機、螢幕與鍵盤等。一般來說，螢幕回收價格約有50到100元。主機則是100元到150元。

環保署推動10月為手機回收月，苗縣環保局幾乎每天有接到民眾詢問電話，現已經回收30支手機，還有民眾一次拿5支手機來回收，回收的手機有傳統型、也有智慧型手機。