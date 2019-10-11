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連假第二天　國道一號湖口新竹段順暢

2019-10-11 10:07聯合報 記者王駿杰 ／新竹即時報導

今天是國慶連假第二天，國道一號新竹段上午9點半行車順暢，時速可達100公里，未湧現車潮，以往最常塞的湖口至新竹一段，車流量也順暢好走，與昨天同路段時速僅40至60公里差很大。

以往最常塞的湖口至新竹一段，車流量順暢好走。記者王駿杰／攝影
以往最常塞的湖口至新竹一段，車流量順暢好走。記者王駿杰／攝影
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