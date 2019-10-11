龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園即時報導



桃園市龜山區茶專路昨天國慶日有民眾反映空氣汙染粉塵煙霧瀰漫，市府環保局稽查人員獲報後快速到場，發現一間塗料工廠正在拆除桶裝槽（內裝石粉），業者卻未裝置粒狀汙染物收集及處理設備，造成空氣汙染，當場已依違法空汙法告發，最高可處500萬元罰鍰，限期今天改善。

環保局指出，環境汙染監控中心昨天下午獲報後，派出稽查人員於現場確認有明顯粒狀物逸散情形，往源頭追查後發現僑大塗料有限公司在廠內進行桶裝槽拆除作業，惟因未裝置粒狀汙染物收集及處理設備，致產生明顯粒狀汙染物散布於空氣中造成空氣汙染，已當場依違反空氣汙染防制法第32條空氣汙染開立罰單，可處10萬至500萬元不等罰款，並限期於10月11日完成改善。

環保局長呂理德説，秋冬季節因東北季風及擴散條件不佳等影響，常造成空氣品質不良，環保局針對空汙案件會特別加強稽查，並搭配UAV（無人飛機）空中稽查及架設縮時攝影機嚴格取締，呼籲業者妥善操作及維護空汙防治設備，勿以身試法。