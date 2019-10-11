山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗縣即時報導



苗栗縣山城，縣內有8成以上都是山坡地，水土保持更為重要，水利處從2013年起完成水土保持計畫進行設施工程調查與輔導，今年委託台中市水土保持專業技師公會針對已完工水土保持計畫檢查，2019年度調查成果11件應改善，水利處列管追蹤限期完成改善，提醒民眾，強化自主防災意識及主動維護水土保持設施，防止任意改造水保設施挪作他用。

檢查道路水土保持設施（橫向排水涵管），位於海岸邊易受風砂堆積影響排洪，檢查時列為重要維護事項。圖／水利處提供 分享 facebook

水利處水保科指出，水利處在2013年將已完成水土保持計畫進行設施功能調查與輔導，2018年起藉由水土保持局建置永久水土保持設施管理系統線上建檔編號、後續維護檢查機制與輔導改善方法等管理，落實水土保持監督管理及加強山坡地安全防護政策。

水保科指出，委託台中市水土保持專業技師公會針對已完工水土保持計畫實施檢查，包含植生、排水、沉砂、擋土及滯洪沉砂設施等項目健檢，技師也提供諮詢服務，宣導正確山坡地防災觀念，確保開發案水土保持設施發揮功能，2018年至今完成58件大型水土保持計畫水土保持設施安全調查，2019年度調查成果有11件應改善，縣府列管追蹤限期完成改善。

水保科指出，以往檢查常見的水保設施缺失，主要是排水溝、滯洪沉砂池未清淤及擋土牆洩水孔堵塞等。水利處要求水土保持義務人改善並恢復水土保持功能。

水保科指出，檢查水土保持設施安全調查，以道路水土保持設施為例，位在海岸邊易受風砂堆積影響排洪效能，檢查時列為重要維護事項，以免積砂堵塞導致排水倒灌。另外，上方道路使用時下方涵管受載重壓力，避免行車道路塌陷，檢查涵管結構，道路有無沉陷等。

水保科觀察，近年來委託專業技師公會實施已完工水土保持計畫設施檢查及宣導，提升民眾關心及主動維護水土保持設施意願，缺失案件數量逐年遞減。