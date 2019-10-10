影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣三義木雕藝術節系列活動今天熱鬧登場，2019木雕節利用國慶連假一連4天舉辦，下午開幕前安排踩街，為木雕節熱鬧揭開序幕，三義木雕節推出多年，已是「世界級」木雕節慶活動，苗栗縣長徐耀昌歡迎各地遊客趁連假到三義欣賞木雕之美，體驗三義慢城風光及最夯的鐵道自行車，度過快樂假期。

木雕藝術節系列的重頭戲國際木雕競賽下午也揭曉4項大獎項目首獎得主，分別是裕隆木雕創新獎大陸侯凡川「青春的號角」、裕隆木雕薪傳獎台灣劉威辰「舞動五月雪」、工藝木雕經典大獎大陸李文「茶花女」、當代木雕大獎，台灣林志航「壓扁ing18」，每項獎金30萬元。

木雕節今天開場，上午在三義木雕館廣場安排祖師爺魯班公祭典儀式，還有冰雕秀，下午2點展開的踩街有22支團隊參與，木雕館前聚集大批人潮，各團隊也使出渾身解數，熱力四射的表演贏得掌聲；下午4點活動開幕，徐耀昌及鄉長呂明忠、立委陳超明、縣議員黃芳椿、韓茂賢、羅貴星、木雕協會幹部等人共同為木雕節揭幕，廣邀各地民眾參加。

為肯定全台的資深木雕藝術家，苗栗已連續5年選拔「台灣木雕薪傳成就獎」，今年由台南的陳啟村獲獎，他將獎金分別捐贈苗栗家扶中心、木雕館薪傳研習營各20萬元。

此外，已故國家工藝獎得主黃國男13年前曾應三義鄉公所之邀為水美商圈以牛樟木創作木雕意象作品「薪傳」，但後來竟被移置到公廁邊成為清掃工具的靠背，大師作品淪落至止，引起非議，鄉公所得知將作品修整並捐給木雕館典藏展示，今天木雕節開幕也舉行捐贈儀式，讓大師作品得以重返榮光。