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影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義木雕藝術節系列活動今天熱鬧登場，2019木雕節利用國慶連假一連4天舉辦，下午開幕前安排踩街，為木雕節熱鬧揭開序幕，三義木雕節推出多年，已是「世界級」木雕節慶活動，苗栗縣長徐耀昌歡迎各地遊客趁連假到三義欣賞木雕之美，體驗三義慢城風光及最夯的鐵道自行車，度過快樂假期。

木雕藝術節系列的重頭戲國際木雕競賽下午也揭曉4項大獎項目首獎得主，分別是裕隆木雕創新獎大陸侯凡川「青春的號角」、裕隆木雕薪傳獎台灣劉威辰「舞動五月雪」、工藝木雕經典大獎大陸李文「茶花女」、當代木雕大獎，台灣林志航「壓扁ing18」，每項獎金30萬元。

木雕節今天開場，上午在三義木雕館廣場安排祖師爺魯班公祭典儀式，還有冰雕秀，下午2點展開的踩街有22支團隊參與，木雕館前聚集大批人潮，各團隊也使出渾身解數，熱力四射的表演贏得掌聲；下午4點活動開幕，徐耀昌及鄉長呂明忠、立委陳超明、縣議員黃芳椿、韓茂賢、羅貴星、木雕協會幹部等人共同為木雕節揭幕，廣邀各地民眾參加。

為肯定全台的資深木雕藝術家，苗栗已連續5年選拔「台灣木雕薪傳成就獎」，今年由台南的陳啟村獲獎，他將獎金分別捐贈苗栗家扶中心、木雕館薪傳研習營各20萬元。

此外，已故國家工藝獎得主黃國男13年前曾應三義鄉公所之邀為水美商圈以牛樟木創作木雕意象作品「薪傳」，但後來竟被移置到公廁邊成為清掃工具的靠背，大師作品淪落至止，引起非議，鄉公所得知將作品修整並捐給木雕館典藏展示，今天木雕節開幕也舉行捐贈儀式，讓大師作品得以重返榮光。

苗栗縣文化觀光局指出，木雕節10至13日在木雕博物館及水美商圈展開，活動結合三義慢城意象及木雕與茶文化特色，雙十連假期間，木雕館周邊有木雕師現場創作、藝文表演、特色市集、傳統茶藝展演等多項節目推出，水美商圈及博物館廣場前也規劃藝術街角串聯活動，盼透過吃、喝、玩、樂4大體驗活動，讓遊客享受三義慢城的生活氛圍。

裕隆木雕創新獎由大陸侯凡川「青春的號角」獲得。記者胡蓬生／攝影
裕隆木雕創新獎由大陸侯凡川「青春的號角」獲得。記者胡蓬生／攝影
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苗栗三義木雕藝術節系列活動今年利用雙十連假舉辦，下午安排踩街活動，為開幕式熱鬧揭...
苗栗三義木雕藝術節系列活動今年利用雙十連假舉辦，下午安排踩街活動，為開幕式熱鬧揭開序曲。記者胡蓬生／攝影
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已故國家工藝獎得主黃國男的木雕創作「薪傳」，流落在外多時，最近終於由三義鄉公所捐...
已故國家工藝獎得主黃國男的木雕創作「薪傳」，流落在外多時，最近終於由三義鄉公所捐贈木雕館收藏，重返榮光。記者胡蓬生／攝影
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苗栗三義木雕藝術節系列活動今年利用雙十連假舉辦，下午安排踩街活動，為開幕式熱鬧揭...
苗栗三義木雕藝術節系列活動今年利用雙十連假舉辦，下午安排踩街活動，為開幕式熱鬧揭開序曲。記者胡蓬生／攝影
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今年工藝木雕經典大獎由大陸李文「茶花女」獲得。記者胡蓬生／攝影
今年工藝木雕經典大獎由大陸李文「茶花女」獲得。記者胡蓬生／攝影
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今年「台灣木雕薪傳成就獎」由木雕藝術家陳啟村(左)獲得，他將獎金捐贈苗栗家扶中心...
今年「台灣木雕薪傳成就獎」由木雕藝術家陳啟村(左)獲得，他將獎金捐贈苗栗家扶中心及縣府。記者胡蓬生／攝影
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當代木雕大獎由台灣林志航「壓扁ing18」得獎。記者胡蓬生／攝影
當代木雕大獎由台灣林志航「壓扁ing18」得獎。記者胡蓬生／攝影
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裕隆木雕薪傳獎由台灣劉威辰「舞動五月雪」得獎。記者胡蓬生／攝影
裕隆木雕薪傳獎由台灣劉威辰「舞動五月雪」得獎。記者胡蓬生／攝影
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連假苗栗縣徐耀昌

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