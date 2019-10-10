桃園宏其、秉坤婦幼醫院 31名國慶寶寶誕生

2019-10-10 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園即時報導



桃園市秉坤婦幼醫院，今天歡喜迎接10名國慶寶寶誕生，目前已出生5女寶寶、5男寶寶，還有7名產婦待產，現陸續生產中；宏其婦幼醫院誕生了14位國慶寶寶，其中男寶寶8位、女寶寶6位（自然產11人，剖腹產3人），國慶寶寶的出生數目較宏其婦幼醫院，平日每天出生的寶寶數目多了約4成。

今天是雙十國慶，國慶寶寶挑選良辰吉日「做伙」來報到，讓許多爸媽期待且驚喜。有媽媽開心表示，雙十國慶這一天出生，全國就可以一起幫他慶生，且生日一定不會忘記。

秉坤婦幼醫院今年剖腹產預有5位，其餘皆為自然待產的產婦。秉坤婦幼醫院院長洪秉坤醫師表示，今年自然產人數較剖腹產稍多，顯示產婦除有特殊原因需剖腹產，否則一般大家仍採自然產居多。

宏其婦幼醫院今年的的國慶日，在沒有特別擇日預約剖腹的情況下，醫院一口氣誕生了14名國慶寶寶，為國慶日增添滿滿的喜氣，宏其婦幼醫院的醫護人員也忙得不可開交。

宏其婦幼醫院產科主任胡中和醫師表示，現代社會普遍有晚婚及少子化現象，國人大多在30歲以上才結婚，而且只生一胎或二胎，然而依據國健署資料統計顯示，最佳的生育年齡為25到-29歲。女性過了35歲以上懷孕，除了媽媽辛苦，還需承擔比較高的風險。