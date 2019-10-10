狂！全台最大里在這 桃園這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園即時報導



桃園市發展迅速，最新成長至224萬2685人、82萬3478戶，市府民政局統計，多達11個里戶數超過4千戶，已可分里，尤其大園區橫峰里1萬3626人、5679戶，堪稱全台最大里，甚至比整個復興區1萬2155人還要多；民代疾呼要儘速分里，市府民政局指出，橫峰里在機場回饋金發放範圍內，分里事涉回饋金議題，會積極與地方協調，以顧及里民權益。

依據桃園市里鄰編組及區域調整自治條例，各里編組主要依轄內地區特性畫分，每里戶數少則100戶，最多可達3500戶，原則超過4千戶就可納入優先分里對象，桃園區5個里、八德與龜山各有2個里，中壢與大園則各有1個里達標，若地方有共識，未來即可著手分里。

其中，最受關注莫非大園區橫峰里，該里近年人口激增，依據最新戶政9月底統計，橫峰里1萬3626人、5679戶，不僅是全桃園最大里，也是全國最大，該區和平里僅1872人、625戶，橫峰里人口多出7倍、戶數更達9倍，早在本屆里長選舉前就曾討論過分里議題。

市議員游吾和認為，橫峰里人口太多，不能因為回饋金問題卡關，市府民政局要盡力協調促成分里，不能放任人口持續激增，局長湯蕙禎強調里長行政負擔大，未來一定會分。

市府民政局自治行政科長盧永樂說，依據自治條例，里長選舉前2年就要著手分里討論，後經議會同意，於選前1年公告，以利後續派代與選舉作業，橫峰里人口激增，早在上回就由區公所提出分里建議，但該里為機場回饋金範圍內，地方當時對分里有疑慮而作罷。

「分里要尊重地方意見，有共識才會推」，盧表示，橫峰里分里事涉回饋金，之後將持續與地方協調，至於分里並無強制性，若其他大里考量生活共同圈不分里，民政局也尊重。