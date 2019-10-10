國慶寶寶報到！媽媽笑稱生日超好記

2019-10-10 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



雙十國慶寶寶報到！新竹縣、市目前共有26個國慶寶寶誕生，仍有10多名媽媽待產中；生下國慶寶寶的李小姐開心表示，女兒的生日「很好記」，以後「國慶小公主」生日全國都會一起幫她慶生。

新竹縣府表示，新竹縣為全台縣市出生率的第6名，去年共4526位新生兒誕生，為鼓勵新竹縣生育，縣府從今年1月起針對新生兒發放營養補助金，期待新竹縣民能夠多多增產報國。

截至下午約2點，新竹縣各大醫院共誕生了11位國慶寶寶，包含東元綜合醫院4位、仁慈醫院1位、中國醫藥大學新竹附設醫院3位、顏明通婦產科診所2位、育禾婦幼診所1位，另外還有5名媽媽待產中，也準備迎接國慶寶寶誕生。

新竹市衛生局統計，截至中午，新竹市轄內7家醫療院所，共有15名國慶寶寶誕生，男生8名、女生7名，其中自然產8位剖腹產7位，目前尚有9名產婦待產中，預期今天國慶寶寶數量能衝破20位。

李小姐今天在母嬰親善醫療院所，順利剖腹產下一名體重4230公克的女娃兒，她表示，甜蜜的負擔終於「退房」了，迎接家庭新成員非常高興，而她挑在這日子誕生「很好記」，以後「國慶小公主」生日全國都會一起幫她慶生。