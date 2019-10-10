親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

國慶寶寶報到！媽媽笑稱生日超好記

2019-10-10 15:48聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

雙十國慶寶寶報到！新竹縣、市目前共有26個國慶寶寶誕生，仍有10多名媽媽待產中；生下國慶寶寶的李小姐開心表示，女兒的生日「很好記」，以後「國慶小公主」生日全國都會一起幫她慶生。

新竹縣府表示，新竹縣為全台縣市出生率的第6名，去年共4526位新生兒誕生，為鼓勵新竹縣生育，縣府從今年1月起針對新生兒發放營養補助金，期待新竹縣民能夠多多增產報國。

截至下午約2點，新竹縣各大醫院共誕生了11位國慶寶寶，包含東元綜合醫院4位、仁慈醫院1位、中國醫藥大學新竹附設醫院3位、顏明通婦產科診所2位、育禾婦幼診所1位，另外還有5名媽媽待產中，也準備迎接國慶寶寶誕生。

新竹市衛生局統計，截至中午，新竹市轄內7家醫療院所，共有15名國慶寶寶誕生，男生8名、女生7名，其中自然產8位剖腹產7位，目前尚有9名產婦待產中，預期今天國慶寶寶數量能衝破20位。

李小姐今天在母嬰親善醫療院所，順利剖腹產下一名體重4230公克的女娃兒，她表示，甜蜜的負擔終於「退房」了，迎接家庭新成員非常高興，而她挑在這日子誕生「很好記」，以後「國慶小公主」生日全國都會一起幫她慶生。

新竹市長林智堅表示，自上任以來積極推動育兒福利政策，以打造幸福兒童城市為目標，為鼔勵生育，也發放生育津貼，除生育補助外，家中若有0至4歲的孩子，新竹市每個月也提供育兒津貼，希望透過有感的全方位福利政策，給予年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生」。

新竹市衛生局統計，截至中午，新竹市轄內7家醫療院所，共有15名國慶寶寶誕生。圖／...
新竹市衛生局統計，截至中午，新竹市轄內7家醫療院所，共有15名國慶寶寶誕生。圖／新竹市衛生局提供
分享

新竹國慶生育補助

相關新聞

苗栗市大千醫院上午迎來2名國慶寶寶

2019-10-10 13:11

15位國慶寶寶報到 林智堅祝福健康、幸福成長

2019-10-10 12:56

桃園憲光二村今開展 11月將改建「移民博物館」

2019-10-10 12:49

竹縣國慶升旗 縣長宣布明年度預算近287億創新高

2019-10-10 10:25

國慶連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

2019-10-10 10:24

苗縣女子大講堂19日竹南場邀請「通靈少女」劉柏君

2019-10-10 07:46

友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43

桃園竹圍漁港清淤不力？市府澄清：加強疏浚

2019-10-09 23:30

苗栗畫家丘璦珍 石虎畫作授權縣府

2019-10-09 23:22

迷人藍染、金工燈具聯展 即起~27日登場

2019-10-09 23:07

福星村瀝青工廠疑慮 村民不接受業者保證

2019-10-09 23:03

桃園輔具資源中心 14台爬梯機免費借 使用率低

2019-10-09 22:40

立委質疑買防寒衣錢消失 竹市消防局駁斥數據是舊資料

2019-10-09 22:16

擱淺貨輪成景點遊客打卡危險 市議員：垃圾午夜前清光

2019-10-09 20:58

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

苗縣畫家丘璦珍畫石虎桌曆 義賣畫作版權捐縣府

2019-10-09 20:06

推動龜山成宜居城市 鄭文燦要加強捷運等公共建設

2019-10-09 19:23

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

桃園辦全運會倒數計時 剩這處賽場還未完工

2019-10-09 16:45

桃市14台爬梯機免費借 今年每月不到6人次用過

2019-10-09 15:38

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

萬聖節劇團表演開跑　鄭宏輝：用行動改變選舉文化

2019-10-09 12:44

5歲幼童騎單車佇路旁 警沿途尋路護送返家

2019-10-09 12:30

桃園腸病毒就診人次下降但仍在流行期 69停班課

2019-10-09 12:09

為2021台灣燈會考察 林智堅鐵人行程赴德國丹麥取經

2019-10-09 11:37

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

國慶連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

2019-10-10 10:24

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37

立委蔡適應冒充藍軍「不要臉」？蔡：藍色代表基隆海洋

2019-10-10 12:01

老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00

南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

北捷擬取消8折優惠 議員質疑變相懲罰民眾

2019-10-09 20:56

新北遊街遭疑向侯友宜示威 韓粉駁：要也是嗆蔡英文

2019-10-10 10:35

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

中華民國國旗飄揚俄羅斯 前金國小參加國際管樂賽奪冠

2019-10-09 18:16

友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43

國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

「生命之樹」照亮屏東市 夜間雙層巴士看得到

2019-10-09 16:32

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

羅智強參加升旗：政府無恥 中華民國當然被踩在腳底下

2019-10-10 12:30

順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18

空汙嚴重盧秀燕向市民道歉 嗆中央不顧台中

2019-10-09 16:34

擱淺貨輪成景點遊客打卡危險 市議員：垃圾午夜前清光

2019-10-09 20:58

蘇花改明年通車 花蓮縣府擬增停車場與客運

2019-10-09 18:44

跨年預算6千萬往年的7.5倍 北市府：活動為1個月

2019-10-09 19:15

感動！旗海飄揚振臂高歌 嘉縣唯一國慶升旗典禮

2019-10-10 11:10

國慶連假首日 南迴打卡景點現人潮

2019-10-10 11:09

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top