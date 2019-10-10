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東安古橋市集開幕 邀民眾捐紙袋朝低塑市集邁進

2019-10-10 15:21聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

民眾將家中用不到的紙袋拿到市集，協會再將這些紙袋分送給各個攤位，代替用塑膠袋裝商...
民眾將家中用不到的紙袋拿到市集，協會再將這些紙袋分送給各個攤位，代替用塑膠袋裝商品。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣關西鎮民眾關心在地生態發展，有感於牛欄河、水坑溪上游工廠汙染事件頻傳，關西鎮鄉土文化協會決定在牛欄河旁舉辦常態性的東安古橋市集，市集也希望朝低塑市集邁進，長期徵求「回收紙袋」，邀請民眾來逛市集時可順便帶家裡多的紙袋捐給市集。

協會指出，牛欄河近年汙染事件頻傳，民眾雖成立自救會抗議陳情，但效果有限，因此決定在牛欄河的東安古橋旁舉辦市集，期盼民眾來欣賞古色古香的東安古橋與牛欄河結合成的優美河岸風情，喚醒更多民眾對牛欄河的重視。

東安古橋市集位於牛欄河旁，由在地民眾提供約70坪的私人土地，今天正式開幕；本季的主題以秋涼美飲為主，目前約有10個攤位，由關西的小農、手作、文創組成，協會表示，未來會視人潮狀況，再決定是否擴大市集。

市集現場也看到民眾陸陸續續將乾淨的紙袋交給服務台，社規師曾繡雅說，竹北新瓦屋13好市集進行減塑已經有約5年，東安古橋市集同樣延續減少使用塑膠袋的作風，從市集開幕約一周前就開始徵求「回收紙袋」，請民眾將家中用不到的紙袋拿到市集，協會再將這些紙袋分送給各個攤位，代替用塑膠袋裝商品，受到民眾熱烈響應。

東安古橋市集未來每周六下午2點開始營運，邀請民眾逛市集順便到一旁的牛欄河走走，也提醒民眾，除了捐紙袋，還可自備環保袋來逛市集，一起為地球盡一份心力。

東安古橋市集希望朝低塑市集邁進，從市集開幕約一周前就開始徵求「回收紙袋」，受到民...
東安古橋市集希望朝低塑市集邁進，從市集開幕約一周前就開始徵求「回收紙袋」，受到民眾熱烈響應。圖／關西鎮鄉土文化協會提供
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東安古橋市集未來每周六下午2點開始營運，邀請民眾逛市集順便到一旁的牛欄河走走，欣...
東安古橋市集未來每周六下午2點開始營運，邀請民眾逛市集順便到一旁的牛欄河走走，欣賞古色古香的東安古橋與牛欄河結合成的優美河岸風情。記者陳斯穎／攝影
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東安古橋市集位於牛欄河旁，由在地民眾提供約70坪的私人土地，今天正式開幕。記者陳...
東安古橋市集位於牛欄河旁，由在地民眾提供約70坪的私人土地，今天正式開幕。記者陳斯穎／攝影
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