苗栗市大千醫院上午迎來2名國慶寶寶

2019-10-10 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



今天是國慶日，苗栗市大千綜合醫院上午已迎來2名國慶寶寶，另外還有1名自然產的孕婦待產中。