15位國慶寶寶報到 林智堅祝福健康、幸福成長

2019-10-10 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



雙十國慶來臨，除新竹州廳前廣場換上國慶新裝，截至今天中午，新竹市共誕生15個國慶寶寶，今後要一輩子和中華民國一起過生日！市長林智堅得知，也送上祝福，歡迎國慶寶寶成為新竹市的一員，祝孩子們在幸福城市中，平安健康長大。

新竹市衛生局統計，截至中午，新竹市轄內7家醫療院所共有15名國慶寶寶誕生，男生8名、女生7名，其中自然產8位剖腹產7位，目前尚有9名產婦待產中，預期今天國慶寶寶數量能衝破20位。

李姓媽媽今天在母嬰親善醫療院所順利剖腹產下一名女孩，重4230公克，目前母嬰同室中。她說，懷孕38周，現在這甜蜜的負擔終於「退房」了，迎接家庭新成員非常高興，而且在這個日子誕生「很好記」，以後「國慶小公主」生日全國都會一起幫她慶生。

市長林智堅表示，自上任以來積極擘劃多項有感的育兒福利政策，以打造幸福兒童城市為目標，為鼔勵生育，新竹市目前第一胎補助1萬5千元的生育津貼，第二胎起每胎增加5千元，該胎為雙胞胎補助新台幣5萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助新台幣10萬元。