桃園憲光二村今開展 11月將改建「移民博物館」

2019-10-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



2019桃園眷村文化節於雙十連假正式開跑，位於龜山區的憲光二村及眷村故事館辦理系列歡慶活動，不過這次憲光二村的活動以靜態為主，包括展出深入各校園的行動故事箱，旅行箱中裝有各眷村文化元素，另還有與大專院校學生合作，展出學生訪問眷村伯伯的手寫文稿、繪畫眷村的作品，此外，憲光二村將於11月開始進行改建工程，預計3年後將啟用「移民博物館」。

憲光二村過去在雙十國慶時，總會舉行熱鬧、動態的慶祝活動，不過由於這次憲光二村將要進行改建作業，因此將動態活動轉往中壢龍崗，這次以「移動」為主題，策畫2大主題展覽，「聽一個箱子說」行動故事箱特展，展覽特色將龜山記憶裝進旅行箱中，以眷村、產業、信仰等不同視角述說，該旅行箱在展覽結束後將重返校園進行教育活動。

「學青眷潮實驗室」成果展則和桃園高中及大專院校合作，憲光二村行政統籌鄭秀瑛表示，最特別的是桃園高中及武陵高中，桃園高中讓學生去訪問眷村伯伯，由伯伯講述當年的記憶，再讓他們將所聽所聞用文字手寫記錄，讓學生更能親身接觸到眷村文化及歷史，文字稿展出後也能讓其他民眾從中得知眷村伯伯的故事：武陵高中學生則是用繪畫的方式呈現眷村，學生畫作一幅幅吊掛展出，別有一番藝術美感。