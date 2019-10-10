交大也爆連儂牆遭撕毀 駐警隊也會加強巡邏

2019-10-10 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



國立交通大學也爆出連儂牆遭撕毀，除部分標語被撕下外，另張貼數張新文宣，包括「強烈譴責台獨綠媒醜化抹黑在台大陸籍同學」、「學費double、不准納入健保--談何人權？談何普世價值？」等言論，交大學生聯合會已於第一時間通報校方，後續由軍訓室協助調閱監視器，駐警隊也會加強巡邏。

警方指出，目前尚未接獲報案，初步瞭解附近並無監視器，無法在第一時間釐清犯案者身分。

交大學生聯合會在臉書ＰＯ文，學聯會於9日晚間接獲同學回報，由交大學生自主發起的連儂牆，位於十三舍馬路旁、綜合一館B1處，遭到不明人士的破壞，呼籲所有交大同學，不分國籍與立場，體認言論自由之難能可貴與重要性，不論是連儂牆或是民主牆，以不撕毀、不破壞為優先原則，藉其表達自身的不同看法，並尊重包容彼此想法。

交大學生聯合會指出，據了解，這次事件部分區域為室外空間，未有明確的監視器紀錄，後續調查預計有一定難度，因此再次向同學說明，活中B1現設有兩大面民主牆，是由學聯會正式借用與維護管理場地，鼓勵同學能多加運用該場域，並理性討論，勿破壞他人言論，若有緊急事件，請立即回報學聯會及軍訓室。