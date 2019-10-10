清華幼兒劇公演 與小豬一同奇幻歷險

2019-10-10 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



國立清華大學幼教系年度公演即將登場！清華幼教系2016年推出以「猴」為主題的幼兒劇，之後「雞」、「狗」主題逐年陸續登場。今年是豬年，幼教系大四的兩個班共80位學生在老師劉淑英的指導下，投入以豬為主題的畢業公演，包括劇本編寫、配樂編曲、服裝及道具製作、票務、宣傳，全都由學生包辦。

清大指出，今年的幼兒劇主題是「豬」，講述小豬家庭在客家庄的成長故事，將帶小朋友走進小豬世界的奇幻歷險。今年的演出共有10場，邀請幼兒園學童及社區民眾欣賞演出，預計將有3千名大小觀眾進場。其中11月13日（周三）及15日（周五）晚間的兩場演出於今天中午開放一般民眾透過網路免費索票。

今年的幼兒劇名是《小新心》，由熟悉的「小星星」旋律串起劇情，講述立志成為機師的紅豬、從小離開家鄉的Peggy豬和善用科技工具的麝香豬，各自追尋夢想並且合作幫助他人的故事，其中還改編了三隻小豬及大野狼的童話故事，要翻轉不少小朋友們認為豬就是好吃懶做的刻板印象。

幼教系副教授劉淑英指出，《小新心》除善用黑光舞蹈、現場演奏、科技投影等劇場元素，還有與觀眾互動環節，呈現融合視覺、聽覺和動覺的多元藝術饗宴，適合3至6歲的幼兒欣賞。另外，幼教系也邀請竹市聲暉協會的10位聽障小朋友進場，希望他們也能享受戲劇表演帶來的感動。