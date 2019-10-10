竹縣國慶升旗 縣長宣布明年度預算近287億創新高

2019-10-10 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



為慶祝中華民國108年國慶日，新竹縣政府今天早上在縣府前廣場舉行國慶升旗典禮，新竹縣長楊文科表示，新竹縣明年度的預算編列數將近287億元，是竹縣有史以來的最高紀錄，他也特別強調「完全沒有新增債務」。

今天的典禮邀請泰雅之聲合唱團的4位團員擔任國歌、國旗歌領唱，有3000多名民眾到場同慶，現場也提供小國旗及國旗紋身貼紙給民眾索取，許多民眾手中拿著小國旗，將紋身貼紙貼在臉上或手上，展現愛國心。

楊文科表示，今天的升旗典禮是桃竹竹苗4縣市唯一官方舉辦的升旗典禮，感謝大家一起參加慶祝中華民國生日快樂，民國65年已故總統蔣經國決定設置科學園區，開啟了新竹縣過去3、40年的繁榮，而他上任以來也推出「3大箭+2小箭」重大建設，期盼為新竹縣打造未來30年榮景。

他指出，明年度縣府預算編列數將近287億元，創下本縣有史以來最高紀錄，但是卻沒有完全沒有新增債務，可見縣府財務相當健全。另外，今年正好欣逢新竹縣設縣104年，同時也是縣治遷建竹北30周年，縣府也將舉辦一系列慶祝活動，歡迎大家一起來參加。

除了縣府舉辦升旗典禮慶祝國慶外，新竹縣「竹22錸德路跑社」的上百名大小跑友們也在凌晨5點，人手一隻國旗從竹北的伍福宮出發，在竹22線產業道路上晨跑，還爬到月桃窩山頭，在山上揮舞著國旗迎向國慶日的曙光。