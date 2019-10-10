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苗縣女子大講堂19日竹南場邀請「通靈少女」劉柏君

2019-10-10 07:46聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗縣府響應「台灣女孩日」10月訂為「苗栗女孩月」，與勵馨基金會合作辦理女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展、舉辦友善女孩商店大串聯等系列活動。10月19日下午兩點在竹南鎮公所3樓演藝廳登場「女子名人大講堂」，邀請劉柏君（索非亞）擔任講座，分享她如何打破性別歧視，從仙姑變身棒球裁判的女力崛起歷程。

劉柏君是「通靈少女」影集主角謝雅真的原型。劉柏君為了熱愛的棒球，打破性別框架，進入以男性為主棒球裁判圈，成為台灣首位棒球女主審，致力推廣女子棒球，今年3月獲頒國際奧會「2019年國際婦女與運動獎座」，為台灣第一人，肯定她在女性運動上的貢獻發展。今年甫選第57屆十大傑出青年，也獲得2018年富比士體壇最具影響力女性第19名。

苗縣府社會處、勵馨基金會邀請劉柏君在10月19日下午2點，在竹南鎮公所3樓演藝廳以「與自己對決的勇氣」為主題，她分享如何突破球場性別歧視、刻板印象，致力爭取運動性別平權的經歷。

響應苗栗女孩讚出來，不分性別一同感受女力無極限，凡參加女子大講堂前50名，當天贈女孩友善商家「賣冰郎」免費冰券1張（兌換日期至108/10/31止），另國、高中同學當天全程參加，可申請3小時學習時數證明，名額有限。

 相關系列活動訊息歡迎可到苗栗縣府網站、勵馨基金會-苗栗愛馨人臉書搜尋，或來電至苗栗縣政府社會處婦女及新住民事務科037-558011、勵馨苗栗分所037-260035洽詢。

苗縣府響應「台灣女孩日」10月訂為「苗栗女孩月」，與勵馨基金會合作辦理女孩印象展...
苗縣府響應「台灣女孩日」10月訂為「苗栗女孩月」，與勵馨基金會合作辦理女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展、舉辦友善女孩商店大串聯等系列活動。圖／報系資料照
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劉柏君性別歧視苗栗縣

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