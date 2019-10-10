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友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府今年8月辦理友善石虎生態給付試辦計畫，9月26日在通霄鎮福源里一處養禽戶飼養場域拍到石虎身影！農業處指出，根據農委會核定「友善石虎生態服務給付試辦方案」，這戶配合縣府架設相機的養禽戶可獲得1萬元的獎勵，也是苗縣首戶。

農業處自然生態保育科指出，這家養禽戶飼養場域有夜棲籠舍，家禽白天放養，今年3月發現家禽數量減少，40隻剩下15隻，通報縣府。縣府委由承接新竹林管處的石虎與養禽戶衝突減緩試辦計畫案的服務團隊，協助圍網與自動相機監測作業，確定有石虎在禽舍附近出沒。

團隊在8月22日協助養禽戶完成圍網，之後，家禽就不再損失，但石虎仍會出現在養禽場域周邊，上月26日被紅外線自動照相機錄下美麗的身影。

農業處指出，養禽戶為自己爭取1萬元獎勵金，還有戶外的圍網，用最友善的方式面對野生動物的入侵，為生態保育做出正面的示範。

農業處指出，友善石虎生態服務給付試辦計畫從苗縣的全縣養禽戶通報、通霄鎮限定友善石虎農地、農地出現石虎、社區自主巡護棲地、拍攝到棲地出現石虎，都有1萬元以上10萬元以下的獎勵金，尤其是門檻最低的社區棲地拍攝到石虎的獎勵金有10萬元，足足是養禽戶的10倍。

友善石虎生態服務給付試辦方案，現階段申請件數都還有名額，友善耕作農民有7人申請、社區巡守隊有3隊申請。

通霄鎮限定的友善石虎農地、農地出現石虎獎勵金，及社區自主參與棲地維護獎勵申請期限到今年10月30日截止，放養家禽場域通報適用苗栗縣全縣，到11月30日止，可電洽縣府農業處037-559272專線詢問。

拍攝到石虎蹤跡。圖／苗縣府農業處提供
拍攝到石虎蹤跡。圖／苗縣府農業處提供
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自動相機架設在雞舍旁。圖／苗縣府農業處提供
自動相機架設在雞舍旁。圖／苗縣府農業處提供
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苗縣通霄鎮福源里一處養禽戶飼養場域，架設圍網後，白天養雞情況。圖／苗縣府農業處提...
苗縣通霄鎮福源里一處養禽戶飼養場域，架設圍網後，白天養雞情況。圖／苗縣府農業處提供
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拍攝到石虎蹤跡。圖／苗縣府農業處提供
拍攝到石虎蹤跡。圖／苗縣府農業處提供
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石虎農地生態保育

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