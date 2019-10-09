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竹圍漁港清淤不力？市府澄清：加強疏浚

2019-10-09 23:30聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市竹圍漁港清淤問題，市長鄭文燦澄清，強調去年清淤成效很好。 記者曾增勳／攝影
桃園市竹圍漁港清淤問題，市長鄭文燦澄清，強調去年清淤成效很好。 記者曾增勳／攝影
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桃園市竹圍漁港上個月發生航道出入口船難2死意外，漁民前天參加討論會時批市府清淤不力，還允許港區浚渫土方陸上處置場堆放外來土，市長鄭文燦昨在市政會議表示，竹圍漁港疏浚工程去年總計清除約13萬6114立方公尺土方，比原先目標多約2萬立方公尺成效良好。

市府新聞處長詹賀舜表示，漁民指市府同意竹圍漁港北岸收放外來土方一事有誤，這是桃園市升直轄市前，縣政府在民國99年1月19日專案簽准，當時同意國道新建工程局在竹圍漁港浚渫土方陸上處置場，堆置高速公路拓寬工程約40萬立方公尺土方，處置場容量上限為60萬立方公尺，升格後，桃園市政府並未再核准收港區外的土方。

另外，針對船難意外發生原因，鄭文燦說，已請農業局會同桃園區漁會追查，給漁民家屬最大的安慰從優協助，同時和漁會共同研議，針對港嘴地區後續加強清淤，定案後專案申請漁業署補助，讓漁民出入港區更安全。

鄭文燦在市政會議說，他打電話給桃園區漁會總幹事陳義成，陳強調市府重視竹圍漁港的建設，竹圍漁港辦理疏浚工程包括港區內外都有納入疏浚計畫範圍，以107年疏浚工程為例，該工程由農業局、桃園區漁會及工程單位一同會商訂定，於去年7月開工、今年2月完工，總經費約1900萬元，清淤結果比預估量多了2萬立方公尺。

鄭文燦也指出，有關去年油輪頂破竹圍漁港北防坡堤事件，市府去年7月就會同海巡署辦理修復工程，先以現場土方堆置施工平台，阻隔海浪衝擊、穩定堤身模板方便混凝土灌漿，減少混凝土漏漿問題，等混凝土強度可抵抗海浪衝擊後，拆除模板並將施工平台土方移除恢復原狀。

漁民鄭文燦海巡署

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