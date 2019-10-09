立委質疑買防寒衣錢消失 竹市消防局駁斥數據是舊資料
親民黨團今召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會，有立委質疑民國106年新竹市府宣告爭取137萬元補助，並編列87萬元購買10件乾式防寒衣與30套個人潛水裝備，但107年消防署資料竹市乾式防寒衣數量卻掛零，買衣錢去哪？對此，新竹市消防局駁斥，遭質疑的數據是舊資料，市府對水域救援工作及人員安全極為重視，一直都有持續爭取水域裝備經費採購相關裝備。
新竹市消防局指出，消防員的水域裝備都是向中央爭取經費，搭配市府配合款，包括106年爭取26萬元購置個人溼式防寒衣20套、107年爭取77萬元購置個人溼式防寒衣40套、潛水重裝與乾式防寒衣組各計25套、108年爭取66萬3千元購置個人溼式防寒衣51套，目前總配置相關水域救援個人裝備數量，包含個人溼式防寒衣共有230套、個人乾式防寒衣35套 、潛水重裝86套及潛水用氣瓶59具；針對通用水域救援使用的溼式防寒衣已達每人配置1套以上。
另外，消防局也持續辦理人員潛水等相關水域救援訓練，於107年及108年總計辦理1梯次潛水初訓、5梯次潛水複訓及公共安全潛水1梯次，目前消防局具備開放水域救援潛水證照人數已達106人。後續將持續辦理相關培訓，以持續提升水域救援能力。
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