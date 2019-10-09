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苗縣畫家丘璦珍畫石虎桌曆 義賣畫作版權捐縣府

2019-10-09 20:06聯合報 記者劉星君／即時報導

苗栗縣在地畫家丘璦珍有感於石虎保育重要性，她熬夜繪製石虎創作，自費印桌曆義賣，短短10天賣出2500本，募得60萬元，捐給台灣石虎保育協會、特生中心，即便畫到手腫，仍要完成石虎創作，她將繪製的6張石虎圖樣版權，無償捐給苗縣府用在石虎保育宣導。

 專精水彩、油畫的丘璦珍，畫畫20多年，關懷鄉土、廟宇文化資產，她說，這次不捨石虎遭路殺，身為苗栗在地藝術家，有責任協助保護牠們，以畫筆繪製石虎。她從沒實際看過石虎，為畫出石虎神韻，反覆觀看石虎影片，觀察石虎動作、反應等，經歷無數次熬夜、重畫，即便手都腫了，堅持要完成石虎畫作。

丘璦珍歷時近9個月創作，選出6幅石虎畫作印製桌曆，網路義賣，以實際行動幫助石虎，每本300元桌曆首刷、2刷共2500本，10天內預訂一空，扣除郵寄等費用，募得60萬元，全數捐給台灣保育石虎協會與特生中心。

丘璦珍說，畫石虎不容易，畫不好很容易變家貓，要呈現叢林感，六張石虎圖樣有不同的表現，有純粹水彩、也有Ｑ版可愛、對比色的表現，幼石虎與成年石虎，有不同畫法。

丘璦珍無償授權6幅石虎畫作圖檔給苗縣政府，用在推動石虎保育，今在縣府會議室完成授權簽約儀式，苗縣長徐耀昌致贈石虎意象貓裏喵存錢筒給丘璦珍表達感謝。

縣長徐耀昌稱讚丘璦珍繪製石虎唯妙唯肖，縣府妥善運用在石虎保育宣導與教育推廣，號召更多人關注石虎保育與棲地生態保護問題，也希望更多民眾瞭解苗栗縣，在石虎友善道路及預警系統建置等保育工作的努力。

桌曆義賣期間，丘璦珍舉辦簽書會，獲熱烈響應，讓她感受到畫石虎義賣是很有意義的，她也獲邀參加明年6月舉辦的台北國際水彩藝術博覽會，屆時預計展出20幅石虎畫作，為石虎保育宣導再盡份心力。

苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製的6張石虎圖樣無償...
苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製的6張石虎圖樣無償授權給苗栗縣政府使用。記者劉星君／攝影
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苗栗縣畫家丘璦珍（左二）自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她繪製6張石虎圖樣...
苗栗縣畫家丘璦珍（左二）自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她繪製6張石虎圖樣無償授權給苗栗縣政府使用，今與苗栗縣長徐耀昌（右二）舉行簽約授權儀式。記者劉星君／攝影
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苗栗縣畫家丘璦珍（左）自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製的6張石虎圖...
苗栗縣畫家丘璦珍（左）自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製的6張石虎圖樣無償授權給苗栗縣政府使用，苗縣農業處自然生態保育科長張葦（右）謝謝丘老師對石虎保育的用心。記者劉星君／攝影
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苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響。記者劉星君／攝影
苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響。記者劉星君／攝影
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苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製6張石虎圖樣無償授...
苗栗縣畫家丘璦珍自掏腰包繪製石虎桌曆義賣，獲熱烈迴響，她所繪製6張石虎圖樣無償授權給苗栗縣政府使用。記者劉星君／攝影
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石虎義賣徐耀昌

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