苗縣畫家丘璦珍畫石虎桌曆 義賣畫作版權捐縣府

2019-10-09 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／即時報導



苗栗縣在地畫家丘璦珍有感於石虎保育重要性，她熬夜繪製石虎創作，自費印桌曆義賣，短短10天賣出2500本，募得60萬元，捐給台灣石虎保育協會、特生中心，即便畫到手腫，仍要完成石虎創作，她將繪製的6張石虎圖樣版權，無償捐給苗縣府用在石虎保育宣導。

專精水彩、油畫的丘璦珍，畫畫20多年，關懷鄉土、廟宇文化資產，她說，這次不捨石虎遭路殺，身為苗栗在地藝術家，有責任協助保護牠們，以畫筆繪製石虎。她從沒實際看過石虎，為畫出石虎神韻，反覆觀看石虎影片，觀察石虎動作、反應等，經歷無數次熬夜、重畫，即便手都腫了，堅持要完成石虎畫作。

丘璦珍歷時近9個月創作，選出6幅石虎畫作印製桌曆，網路義賣，以實際行動幫助石虎，每本300元桌曆首刷、2刷共2500本，10天內預訂一空，扣除郵寄等費用，募得60萬元，全數捐給台灣保育石虎協會與特生中心。

丘璦珍說，畫石虎不容易，畫不好很容易變家貓，要呈現叢林感，六張石虎圖樣有不同的表現，有純粹水彩、也有Ｑ版可愛、對比色的表現，幼石虎與成年石虎，有不同畫法。

丘璦珍無償授權6幅石虎畫作圖檔給苗縣政府，用在推動石虎保育，今在縣府會議室完成授權簽約儀式，苗縣長徐耀昌致贈石虎意象貓裏喵存錢筒給丘璦珍表達感謝。

縣長徐耀昌稱讚丘璦珍繪製石虎唯妙唯肖，縣府妥善運用在石虎保育宣導與教育推廣，號召更多人關注石虎保育與棲地生態保護問題，也希望更多民眾瞭解苗栗縣，在石虎友善道路及預警系統建置等保育工作的努力。