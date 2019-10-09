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竹縣臺灣女孩日活動 今向世界發聲翻轉世界的勇氣

2019-10-09 19:27聯合報 記者郭政芬／即時報導

「我教小孩們吉他，從中看見他們的微笑！」15歲的敘利亞大使Sama Hejazi以音樂、藝術協助敘利亞難民自戰亂創傷中復原，他從八歲起開始學吉他，後來被迫逃難，住在難民營的日子，他發現音樂有感染力，因此開始教孩子音樂，希望讓更多人看見快樂。

新竹縣府今舉辦108年度新竹縣臺灣女孩日活動-亞洲女孩人權大使「女孩一齊步，世界更進步」記者會，邀請多國亞洲區域女孩大使發聲，藉此讓臺灣女孩、新竹在地女孩，看到對亞洲人權發展有傑出貢獻女孩的生命故事和翻轉性別不平等困境的勇氣。

16歲的蒙古大使Otgonbaatar Agimaa在學校創立女孩社團，討論女孩面對的性別議題，並參加數理科技女孩計畫，跨越刻板印象追尋夢想；16歲的蒙古女孩Myagmarsuren Gansukh曾代表蒙古女孩參與瑞士日內瓦論壇，討論女權的影響力，以及女孩們倡議之路面臨的困難；17歲的尼泊爾大使Asha B.K.積極倡議女孩的體育運動、月經汙名、童婚活動等議題，也參與CEDAW論壇，彙整女孩遇到的困難；實驗高中的18歲臺灣大使陳亮妍熱愛自然學科，打破女孩不適合數理的性別刻板印象，積極研讀數理科學，表現十分亮眼。

今天也有來自竹縣的女孩代表，湖口高中的18歲吳羽絜自小學開始學習跆拳道運動，為克服身形上的先天弱勢，在訓練上常以超越男子選手為目標，充分展現優秀運動員態度，更是新竹縣首位女性的跆拳道國手。教練張添煜說，吳羽絜國小就拿到全國冠軍，但後來升國一，因體重過輕，沒有比賽的機會，幸在國三體重達標，當時一比賽就勇奪全國冠軍。吳羽絜與同量級選手相比身形較小，但她不僅不以為意，長期都與男性選手對打，更練就她的敏捷和爆發力。

新竹縣府團隊結合公益彩券盈餘分配基金挹注，致力於推展兒童少年及婦女福利。為了響應聯合國「國際女童日」重視培力及投資女孩，2013年正式制定每年10月11日為「臺灣女孩日」。縣府秘書長陳季媛說，女孩在未來社會上是很重要的力量，怎麼樣注重女孩的安全及投資女孩，縣府會在教育方面上加強及施政制度上的配合。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨基金會17年前就舉辦了Formosa女兒獎，鼓勵的就是勇氣、冒險、數理、科技、創意、社群動員，希望孩子發揮所長，不要被性別限制。十年後擴展成亞洲女兒獎，今年還增加數理科技，其實亞洲女孩都非常優秀，她們有的在學校組成女性人權或環保的社團，也有女孩在體能運動上突破限制。

新竹縣府前棟大廳舉辦108年度新竹縣臺灣女孩日活動-亞洲女孩人權大使「女孩一齊步...
新竹縣府前棟大廳舉辦108年度新竹縣臺灣女孩日活動-亞洲女孩人權大使「女孩一齊步，世界更進步」記者會。記者郭政芬／攝影
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15歲的敘利亞大使Sama Hejazi以音樂、藝術協助敘利亞難民自戰亂創傷中復...
15歲的敘利亞大使Sama Hejazi以音樂、藝術協助敘利亞難民自戰亂創傷中復原。記者郭政芬／攝影
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今天也有來自竹縣的女孩代表。記者郭政芬／攝影
今天也有來自竹縣的女孩代表。記者郭政芬／攝影
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湖口高中的18歲吳羽絜自小學開始學習跆拳道運動，為克服身形上的先天弱勢，在訓練上...
湖口高中的18歲吳羽絜自小學開始學習跆拳道運動，為克服身形上的先天弱勢，在訓練上常以超越男子選手為目標。記者郭政芬／攝影
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來自亞洲的女孩有的在學校組成女性人權或環保的社團。記者郭政芬／攝影
來自亞洲的女孩有的在學校組成女性人權或環保的社團。記者郭政芬／攝影
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新竹敘利亞人權

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