新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／即時報導



苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天天下午廠商代表謝文徨出席說明會，再三保證不會蓋瀝青工廠，但群眾不能接受，場面一度緊張。

說明會最後決議，希望業者展現誠意，起造人及工程名稱改掉瀝青工廠，以名副其實，此外，業者準備更具體詳細的資料，擇期專案向鄉親說明，屆時環保、消防、工商管理等有關單位人員必須到場，確認工廠生產過程，不會造成汙染、噪音等問題。

公館鄉福星村台6線旁新建造廠房工程，最近掛出工程告示牌，工程名稱及起造人都是瀝青工廠，引發居民恐慌，公館鄉民代表會主席劉冠霆緊急召集，今天下午3點在福星村中山堂辦理說明會，苗栗縣議員孫素娥、張志宇及公館鄉長曾美露等人都到場，並安排廠商說明。

謝文徨則保證不會蓋瀝青工廠，他表示，因集團在新竹地區有長照事業，必須有避難梯等設施，老闆認為有長期維修等需求，決定研發避難梯，因此工廠找到福星村，並以集團內的瀝青公司名義為起造人，合法申請廠房，完成後不會生產瀝青，而是鋼構加工廠。