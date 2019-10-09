親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

親愛的NBA，你有改變世界的力量（嗎？）

港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20聯合報 記者范榮達／即時報導

苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天天下午廠商代表謝文徨出席說明會，再三保證不會蓋瀝青工廠，但群眾不能接受，場面一度緊張。

說明會最後決議，希望業者展現誠意，起造人及工程名稱改掉瀝青工廠，以名副其實，此外，業者準備更具體詳細的資料，擇期專案向鄉親說明，屆時環保、消防、工商管理等有關單位人員必須到場，確認工廠生產過程，不會造成汙染、噪音等問題。

公館鄉福星村台6線旁新建造廠房工程，最近掛出工程告示牌，工程名稱及起造人都是瀝青工廠，引發居民恐慌，公館鄉民代表會主席劉冠霆緊急召集，今天下午3點在福星村中山堂辦理說明會，苗栗縣議員孫素娥、張志宇及公館鄉長曾美露等人都到場，並安排廠商說明。

謝文徨則保證不會蓋瀝青工廠，他表示，因集團在新竹地區有長照事業，必須有避難梯等設施，老闆認為有長期維修等需求，決定研發避難梯，因此工廠找到福星村，並以集團內的瀝青公司名義為起造人，合法申請廠房，完成後不會生產瀝青，而是鋼構加工廠。

但群眾不能接受，擔心口說無憑，且起造人是瀝青公司，萬一集團變卦，廠房已成事實，將沒有著力點，部分民眾情緒動，場面一度混亂，還好沒有進一步衝突。

苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮...
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天說明會場面一度緊張。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮...
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天說明會場面一度緊張。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮...
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天說明會場面一度緊張。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮...
苗栗縣公館鄉福星村新建1棟鋼構加工廠房，工程告示牌掛名瀝青工廠，引發地方人士疑慮，今天說明會場面一度緊張。記者范榮達／攝影
分享

苗栗縣噪音

相關新聞

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

苗縣畫家丘璦珍畫石虎桌曆 義賣畫作版權捐縣府

2019-10-09 20:06

推動龜山成宜居城市 鄭文燦要加強捷運等公共建設

2019-10-09 19:23

桃園辦全運會倒數計時 剩這處賽場還未完工

2019-10-09 16:45

桃市14台爬梯機免費借 今年每月不到6人次用過

2019-10-09 15:38

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

萬聖節劇團表演開跑　鄭宏輝：用行動改變選舉文化

2019-10-09 12:44

5歲幼童騎單車佇路旁 警沿途尋路護送返家

2019-10-09 12:30

桃園腸病毒就診人次下降但仍在流行期 69停班課

2019-10-09 12:09

為2021台灣燈會考察 林智堅鐵人行程赴德國丹麥取經

2019-10-09 11:37

更生母親4段故事 中大學生出書

2019-10-09 00:10

竹圍「港嘴」淤積奪命 決先清淤、防漂沙

2019-10-09 00:09

車禍奪命… 苗栗聯大路改善 14日起抓超速

2019-10-08 23:58

晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48

消防難尋地址近2千案 桃園明年底改善

2019-10-08 23:40

桃園一路多名、門牌亂 外地人找路難

2019-10-08 23:23

12日來寶山 產銷班教採橄欖、做蜜餞

2019-10-08 23:18

深度旅遊賞美景晚間看戲 EX-亞洲劇團定目劇「猴賽雷」

2019-10-08 23:02

苗縣3農友獲頒農村領航 返鄉青農、古厝新生、食農教育

2019-10-08 21:05

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

龍潭低揚2號池 打造特色埤塘生態公園

2019-10-08 17:40

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42

法商進駐好客食堂 將糕點紅酒氣泡水搬進農博

2019-10-08 15:54

桃市眷村文化節將登場 鄭文燦嘗眷村料理直呼特別

2019-10-08 15:38

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

一街之隔竟跳號500號 桃園人找路霧煞煞

2019-10-08 20:22

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

探究更生人 中大生執筆出書「監獄裡的母親」

2019-10-08 18:04

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31
看更多

熱門文章

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

雙十國慶連假 台東一房難求

2019-10-09 12:07

晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48

新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

雙十連假來嗑漁夫鍋 基隆市府推專屬優惠

2019-10-09 11:37

雲林吳厝橋改建 即日起至10月底止夜間單側通行

2019-10-09 15:44

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

中火減煤回饋金縮水 盧秀燕：市府會補足

2019-10-08 23:56

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57

阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

虎頭埤、新化林場 半價互惠拚觀光

2019-10-08 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top