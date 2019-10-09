影／亞洲盃時尚造型創意競賽 發揚台灣客家文化

2019-10-09 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園即時報導



2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，包含時尚美妝、美睫、美甲、半永久化妝、服裝及髮型等競賽項目，來自日本、韓國、馬來西亞共有860名選手參加，國內外共19所大專校院與高中職學生，同場競技互相切磋。

競賽執行長也是萬能科大設計學院副院長林明惠表示，賽事由萬能時尚造型設計系舉辦，以創新技術與國際接軌為出發，讓學生有觀摩學習機會，對亞洲地區的藝術交流極具影響力，也透過競賽促進國際化技術交流。

林明惠表示，2019亞洲盃時尚造型創意競賽首創競賽與業界接軌。其中，在時尚彩妝組-名媛彩妝競賽項目，有37位選手參賽，只要獲獎佳作以上選手，即可以獲得企業贊助專業培訓課程。

另外，新增時尚彩妝組-空姐彩妝項目，空姐彩妝必須比別人散發出更多光芒，才會被考官記住，妝容代表航空公司形象，提供給立志成為空服員的同學前來觀摩欣賞，從競賽中看到不一樣的空姐儀態。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大時尚造型設計系與化妝品應用管理系共有3位名師、5位學生，曾獲得教育部頒發的「技職之光」大獎，萬能科大設計學院堪稱為「八星級的時尚設計培訓中心」。

透過亞洲盃時尚造型國際競賽，讓各國選手齊聚一堂互相交流，觀摩各國選手的才藝，能讓萬能科大設計學院的學生，增加時尚造型的實務技能經驗，在競爭下開拓國際視野並發揮創意，另一方面也能因應時尚產業的潮流需求，提升學生們的國際競爭力。

本次賽事邀請嘉賓，來自日本的井出隆夫，是成立逾130年、在日本擁有280家連鎖店「湘南美容美髮專門學校」校長，帶領班主任田中孝典、海外事業部長綱島春子及16名選手參賽，親身體驗台灣時尚文化。韓國嘉賓孫梅英，是韓國國際美容交流協會（IBEA)台灣代表，帶領30位選手參賽。

今年特別邀請金鐘獎、金曲獎，造型梳化指定造型團隊iLing的5位造型老師擔任評委工作。iLing彩妝造型公司擁有15年彩妝造型經驗及彩妝教學服務，林琳老師身為iLing彩妝公司負責人，也是國際整體造型協會理事長，更是萬能科大優秀的校友，曾獲得「技職之光」大獎。另外賽事也邀請時尚產業專家與老師，共同擔任各項評審。

比賽結果揭曉，A1.時尚創意文化整體造型組（真人現場）：冠軍詹信威、亞軍林橙遠、季軍林怡嘉；A2.時尚創意服整體造型組（真人現場）：冠軍許逸筑、亞軍黃嵊文、季軍詹佳蓓；A3.時尚創意服裝造型組（真人現場）：冠軍許芸裳、丁寶怡、亞軍徐子涵、季軍彭鈺