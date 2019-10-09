親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

影／亞洲盃時尚造型創意競賽 發揚台灣客家文化

2019-10-09 16:50聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，包含時尚美妝、美睫、美甲、半永久化妝、服裝及髮型等競賽項目，來自日本、韓國、馬來西亞共有860名選手參加，國內外共19所大專校院與高中職學生，同場競技互相切磋。

競賽執行長也是萬能科大設計學院副院長林明惠表示，賽事由萬能時尚造型設計系舉辦，以創新技術與國際接軌為出發，讓學生有觀摩學習機會，對亞洲地區的藝術交流極具影響力，也透過競賽促進國際化技術交流。

林明惠表示，2019亞洲盃時尚造型創意競賽首創競賽與業界接軌。其中，在時尚彩妝組-名媛彩妝競賽項目，有37位選手參賽，只要獲獎佳作以上選手，即可以獲得企業贊助專業培訓課程。

另外，新增時尚彩妝組-空姐彩妝項目，空姐彩妝必須比別人散發出更多光芒，才會被考官記住，妝容代表航空公司形象，提供給立志成為空服員的同學前來觀摩欣賞，從競賽中看到不一樣的空姐儀態。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大時尚造型設計系與化妝品應用管理系共有3位名師、5位學生，曾獲得教育部頒發的「技職之光」大獎，萬能科大設計學院堪稱為「八星級的時尚設計培訓中心」。

透過亞洲盃時尚造型國際競賽，讓各國選手齊聚一堂互相交流，觀摩各國選手的才藝，能讓萬能科大設計學院的學生，增加時尚造型的實務技能經驗，在競爭下開拓國際視野並發揮創意，另一方面也能因應時尚產業的潮流需求，提升學生們的國際競爭力。

本次賽事邀請嘉賓，來自日本的井出隆夫，是成立逾130年、在日本擁有280家連鎖店「湘南美容美髮專門學校」校長，帶領班主任田中孝典、海外事業部長綱島春子及16名選手參賽，親身體驗台灣時尚文化。韓國嘉賓孫梅英，是韓國國際美容交流協會（IBEA)台灣代表，帶領30位選手參賽。

今年特別邀請金鐘獎、金曲獎，造型梳化指定造型團隊iLing的5位造型老師擔任評委工作。iLing彩妝造型公司擁有15年彩妝造型經驗及彩妝教學服務，林琳老師身為iLing彩妝公司負責人，也是國際整體造型協會理事長，更是萬能科大優秀的校友，曾獲得「技職之光」大獎。另外賽事也邀請時尚產業專家與老師，共同擔任各項評審。

比賽結果揭曉，A1.時尚創意文化整體造型組（真人現場）：冠軍詹信威、亞軍林橙遠、季軍林怡嘉；A2.時尚創意服整體造型組（真人現場）：冠軍許逸筑、亞軍黃嵊文、季軍詹佳蓓；A3.時尚創意服裝造型組（真人現場）：冠軍許芸裳、丁寶怡、亞軍徐子涵、季軍彭鈺

齡；A4.時尚創意油桐花丹寧整體造型組（真人現場）：冠軍程虹瓷、亞軍黃怡潔、季軍張家欣。

2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，融入台灣客家文化元素...
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，融入台灣客家文化元素，是創意競賽特色項目。記者張弘昌／攝影
分享
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、...
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、馬來西亞860名選手參加，國內外共19所大專校院與高中職學生，同場競技互相切磋。記者張弘昌／攝影
分享
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、...
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、馬來西亞860名選手參加，國內外共19所大專校院與高中職學生，同場競技互相切磋。記者張弘昌／攝影
分享
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、...
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，共有來自日本、韓國、馬來西亞860名選手參加，國內外共19所大專校院與高中職學生，同場競技互相切磋。記者張弘昌／攝影
分享
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，融入台灣客家文化元素...
2019亞洲盃時尚造型創意競賽，今天在桃園萬能科技大學舉行，融入台灣客家文化元素，是創意競賽特色項目。記者張弘昌／攝影
分享

化妝品

相關新聞

桃市14台爬梯機免費借 今年每月不到6人次用過

2019-10-09 15:38

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

萬聖節劇團表演開跑　鄭宏輝：用行動改變選舉文化

2019-10-09 12:44

5歲幼童騎單車佇路旁 警沿途尋路護送返家

2019-10-09 12:30

桃園腸病毒就診人次下降但仍在流行期 69停班課

2019-10-09 12:09

為2021台灣燈會考察 林智堅鐵人行程赴德國丹麥取經

2019-10-09 11:37

更生母親4段故事 中大學生出書

2019-10-09 00:10

竹圍「港嘴」淤積奪命 決先清淤、防漂沙

2019-10-09 00:09

車禍奪命… 苗栗聯大路改善 14日起抓超速

2019-10-08 23:58

晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48

消防難尋地址近2千案 桃園明年底改善

2019-10-08 23:40

桃園一路多名、門牌亂 外地人找路難

2019-10-08 23:23

12日來寶山 產銷班教採橄欖、做蜜餞

2019-10-08 23:18

深度旅遊賞美景晚間看戲 EX-亞洲劇團定目劇「猴賽雷」

2019-10-08 23:02

苗縣3農友獲頒農村領航 返鄉青農、古厝新生、食農教育

2019-10-08 21:05

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

龍潭低揚2號池 打造特色埤塘生態公園

2019-10-08 17:40

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42

法商進駐好客食堂 將糕點紅酒氣泡水搬進農博

2019-10-08 15:54

桃市眷村文化節將登場 鄭文燦嘗眷村料理直呼特別

2019-10-08 15:38

林智堅訪國網中心 攜手推AI解決交通問題

2019-10-08 14:00

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

竹縣快捷6號 雙十國慶連假一段票免費

2019-10-08 13:17

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07

桃竹苗縣巿府唯一！ 竹縣國慶升旗供應小國旗及貼紙

2019-10-08 13:03

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

一街之隔竟跳號500號 桃園人找路霧煞煞

2019-10-08 20:22

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

探究更生人 中大生執筆出書「監獄裡的母親」

2019-10-08 18:04

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31
看更多

熱門文章

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

影／台中浩天宮大庄媽祖徒步到北港進香 隊伍浩大

2019-10-08 20:35

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48

好消息！到朝天宮捐血可獲贈「媽祖鐵飯碗」

2019-10-08 20:04

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

雙十國慶連假 台東一房難求

2019-10-09 12:07

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30

中火減煤回饋金縮水 盧秀燕：市府會補足

2019-10-08 23:56

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

雙十連假來嗑漁夫鍋 基隆市府推專屬優惠

2019-10-09 11:37

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30

政院宣布核定大林蒲遷村 高市府尚未收到公文

2019-10-09 09:58

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top