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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

桃園辦全運會倒數計時 剩這處賽場還未完工

2019-10-09 16:45聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園今年暌違20年舉辦全國運動會，被視為桃園市年度重要活動，今天議會進行市府體育局工作報告，多名議員關心場館整備進度，議員謝美英更秀出多張先前會勘青埔壘球場的照片，質疑整修工程收尾緊迫，擔憂如何承接大型活動？市府體育局回應，大多數場館都已興建或修繕完成，現僅剩大園沙灘排球場預計明、後天報竣工，辦全運會沒有問題。

全運會今年在桃園，34個競賽項目分散45個場館舉行，已有帆船、划船、輕艇、桌球、保齡球、棒球、自由車場地賽、武術、現代五項及高爾夫等10個競賽種類，由於場地條件、天候環境以及適逢國際賽事等因素，陸續於9月份起開始比賽，桃園已拿下7金8銀13銅。

45個賽事場館分別由教育部體育署補助款及桃園市政府自籌款挹注經費辦場館修繕，有些為既有場館修繕，有些則為全新興建的賽場，據市府資料，桃園市立田徑場、青埔慢速壘球場、大園沙灘排球場、竹圍海域（帆船）、崙坪國小（鐵人三項）、青埔運動公園棒球場、阿姆坪場地整建工程（划船、輕艇），都表定在八、九月份完工，距賽事時間很近。

市議員謝美英質詢指出，上周探訪幾處場館，發現市府針對青埔壘球場進行圍網、夜間照明、機電工程、噴灌系統進行改善，工程經費1367萬8千元，但她會勘時發現，工程仍在收尾階段，賽場周邊仍擺放施工機具等，認為距離比賽僅剩一周，工程品質都仍待測試，室外比賽最擔心大雨，市府體育局是否心存僥倖，沒發生狀況就賺到了呢？

市議員黃婉如、蘇家明、黃家齊、呂淑真、周玉琴、陳治文等多名議員也輪番質詢體育局，要求加強場館整備好好迎接大型賽事，體育局長莊佳佳也多次強調「桃園準備好了」，也有議員認為，在辦完全運會之後，賽事場館也要妥善利用，造福桃園鄉親。

桃園今年暌違20年舉辦全國運動會，被視為桃園市年度重要活動，今天議會進行市府體育...
桃園今年暌違20年舉辦全國運動會，被視為桃園市年度重要活動，今天議會進行市府體育局工作報告，多名議員關心場館整備進度，議員謝美英更秀出多張先前會勘青埔壘球場的照片，質疑整修工程收尾緊迫，擔憂如何承接大型活動。圖／市議員謝美英提供
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桃園今年暌違20年舉辦全國運動會，被視為桃園市年度重要活動，今天議會進行市府體育...
桃園今年暌違20年舉辦全國運動會，被視為桃園市年度重要活動，今天議會進行市府體育局工作報告，多名議員關心場館整備進度，議員謝美英更秀出多張先前會勘青埔壘球場的照片，質疑整修工程收尾緊迫，擔憂如何承接大型活動。圖／市議員謝美英提供
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體育全運會

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