桃市高關懷學生攀登雪山 藉旅程助學生走回正軌

2019-10-09 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



為提升高關懷學生的學習成就及探索自我，桃園市政府教育局連9年舉辦「雪山探索夢想起飛」活動，次次廣受好評，今年帶領12名高關懷學生進入大自然、攀登雪山，藉由旅途中的親自感受及所見所聞，激發學生的冒險精神，進而改變學習態度，引導高關懷學生重返校園、正常學習。

今年「雪山探索夢想起飛」活動於本月4日起舉行至14日，為期11天，活動路線由桃園童軍會助理訓練員呂理祿規畫，並有多名志工隨隊，以武陵農場為基地，進入雪山群峰攀登高山、野外探索、冒險體驗，並在充滿冒險氛圍的原林山區進行生命教育課程，今年則和楊梅國中秀才分校合作，帶領10位高關懷的男學生及2名高關懷的女學生前往雪山。

桃市教育局學輔校安室表示，該活動是專門設置給高關懷孩子，包括家庭有問題、行為偏差、人際互動較欠缺自信心，甚至有藥物濫用狀況的學生，平時沒什麼機會好好親近大自然，透過這次的機會由專業人士帶領他們進入山中，教導生命教育、團體分工等觀念，讓高關懷的學生可以從旅程中學習。