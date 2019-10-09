桃市14台爬梯機免費借 今年每月不到6人次用過

2019-10-09 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



高齡化社會來臨，許多長者或身障者因家住無電梯的老舊公寓，上下樓出門不易，桃園輔具資源中心雖有爬梯機可供租借，但14台爬梯機今年借用卻僅52人次，市議員牛煦庭、陳萬得今天在議會聯合質詢社會局，特別借出一台爬梯機試用，認為使用安全便捷，但借用人次低，問題出在推廣不足、易達性不夠，要求市府就近配置才迎合真正需求。

市府社會局身障礙福利科指出，14台爬梯機今年1到9月共有16人、52人次租借，平均1個月不到6人次使用，等同不少爬梯機處於閒置狀態，使用率不高原因在於爬梯機體積較大、需要操作訓練等，未來是否配置於里辦公室或長照據點方便借用或增加爬梯機，局內會進一步評估討論。

牛煦庭與陳萬得今天特別借來一台爬梯機到議會操作使用，牛坐上爬梯機，陳則在後方操作啟動，並將牛慢慢從2樓移動到1樓再回2樓，展示爬梯機功能，牛說，雖然看來很恐怖，感覺像坐雲霄飛車，但實際體驗覺得蠻安全的，操作也很簡便，只要按下按鈕就往前或後退，也有緊急停止鍵。

由於爬梯機使用率低，牛煦庭質詢時直指，桃園5樓以下公寓將近40萬處，許多長輩下樓梯卻是心有餘而力不足，選區內1名高齡73歲張媽媽行動不便，兒女每隔3天就會揹她下樓曬太陽，另有名王媽媽沒那麼好運，女兒背不動，幾乎是長時間關在屋內，無法出門。

「桃園有多少個王媽媽？未來張媽媽兒子老了，還背得動她嗎？」牛質疑，許多家庭根本不知道有爬梯輔具可借用，代表使用率低並非沒有需求，而是配套太差，認為加強推廣之外，也要強化易達性就近配置，難道龜山人為了要下樓曬太陽，還要跑一趟八德借用嗎？

陳萬得也認為，高齡化社會來臨，政府要面對更要設身處地為長者、身障者著想，爬梯機應該要廣放布建，建置在里辦公處、社區發展協會、長照據點，讓有需要的老人親屬能就近借用，才能讓行動不便的老人不會在困居樓上，這個需求請社會局必須正視。