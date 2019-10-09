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設英語網站服務偏郷 女高生李章瑗獲「台灣女兒獎」

2019-10-09 14:25聯合報 記者黃寅／台中報導

台中市明道中學高三女學生李章瑗因為設置英語教學網站服務偏鄉小朋友，獲得勵馨基金會頒給「台灣女兒獎」她表示，未來還希望把這個網站推向世界各地，讓有志成為教育志工的夥伴加入，為需要教育幫助的學童們增加資源。

明道中學國際部學生李章瑗去年與同學共同創立B.F.F社團（Benevolence Forms Family，又名「四海一家仁」），提供偏鄉小學一對一客製化英語教學，她先用google hang out線上視訊教學，再慢慢創建媒合網站，開始了他們嘗試實踐永續服務的旅程。

談起創立平台初衷，李章瑗說，因為過去曾去柬埔寨當志工，讓她看見城鄉差距和因為社會資源分配不均而導致的受教機會不平等。然而，純物資挹注並沒有辦法長久性地改善。回台後，她思考如何才能真正把服務做得長久且為偏鄉地區的孩子帶來改變。

這讓她想到網路平台的便捷性與眾人同步性，可以讓過去常因距離、時間而耗損心力的駐點偏鄉服務能變得更即時且具永續性。於是，他透過自建網站、找尋媒合資源，讓偏鄉服務網站上線了。

李章瑗透過自製影片、編寫教材，每周一次與媒合學校進行線上課程。如今B.F.F社團已從原先的兩人擴增成為11人團隊。除了長期提供苗栗華興國小英語教學服務，也有對其他偏鄉地區的短期服務。

台中市明道中學高三女學生李章瑗設置英語教學網站，讓偏鄉小學生透過網路學英語。圖／...
台中市明道中學高三女學生李章瑗設置英語教學網站，讓偏鄉小學生透過網路學英語。圖／明道中學提供
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台中市明道中學高三女學生李章瑗（右二）因為設置英語教學網站服務偏鄉小朋友，獲得勵...
台中市明道中學高三女學生李章瑗（右二）因為設置英語教學網站服務偏鄉小朋友，獲得勵馨基金會頒給「台灣女兒獎」。圖／明道中學提供
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