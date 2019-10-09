國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



新竹市舊城區古蹟多，位於火車站後站的黑金町卻鮮少有人知道，市府今年規畫「小塹有約」小旅行，由市長林智堅帶路，公開在地人才知的隱藏版散步路線，包括網美必訪的老屋再生「下竹樹屋」，傳統手藝豐谷油飯、竹蓮香餅舖等，並在昨天推出「黑金町鐵道漫遊」，提供民眾連假來訪，感受新竹後站的鐵道魅力。

市府城銷處指出，新竹火車站後站一帶早年因蒸汽火車飄落煤灰，覆蓋在居民衣服、樹木、屋頂上，在陽光中反光發亮閃爍，因此被稱為「黑金町」，該地過去是南來北往重要的商業地帶，擁有許多傳統產業文化，為了讓民眾更加了解「黑金町」，市府連三年舉辦的散步微旅行中，今年第一次針對後站規畫專門旅遊路線「黑金町鐵道漫遊」，讓民眾在國慶四天連假到竹市後站進行深度旅遊。

「黑金町鐵道漫遊」景點包括「下竹樹屋、竹蓮寺與竹蓮香餅舖、豐谷油飯、黑白伴手禮－丸竹化妝品與源珍醬油」，民眾走出新竹火車站，馬上就能前往文青打卡景點「下竹樹屋」，該處過去原為警察局副局長宿舍，林智堅擔任市長時透過下竹社區參與社區規劃師的改造計畫，保留屋頂上老榕樹與建物共生，將荒廢30多年的廢警舍轉型為「超好拍」樹屋咖啡廳，成為網友打卡熱點。

黑金町一帶有新竹市重要大廟竹蓮寺，寺內供奉觀音和七娘媽，七娘媽是玉皇大帝的第七個女兒，也就是織女，是民間信仰中兒童的保護神，因此當七娘媽誕辰時，家戶都會準備油飯祭祀，祈求孩子平安健康，因而衍生出黑金町一帶蓬勃的油飯產業。竹蓮寺旁還有一間開設許久的「竹蓮香餅舖」，製作糕餅、供品等烘培商品，是在地文史專家、民眾的心中最棒的老字號店家。

知名的豐谷油飯早期以販售白米、白米加工（白飯）及農產品為主，後來開始販售油飯，秉持古法純手工製造，長年來都是竹蓮寺祭拜供品首選，更是多家竹科公司、竹科太太們愛用的彌月禮之一。