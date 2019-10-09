前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



為取經國外大型藝文活動經驗，新竹市長林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，更拜會德國柏林燈節策展團隊，要為2021主辦台灣燈會做好最佳準備。

林智堅說，這次出訪將吸收國外經驗，讓2021台灣燈會走向世界，德國柏林是一座歷史悠久的城市，柏林燈光節則點亮許多歷史建築，新竹市也有深遠歷史，104平方公里就有63處古蹟與歷史建築，如何結合燈光與古蹟，再現城市光榮，也是參訪重點。

另外，為深入了解籌辦過程，市府團隊將拜訪德國柏林燈節策展團隊，林智堅說，他已備好相關議題，如周邊交通措施、社會資源合作模式、國際宣傳、結合城市古蹟等，非常期待當面取經交流。

「德國柏林燈節」柏林燈節為歐洲最著名的燈節之一，今年正逢第15屆，每年10月份，整座城市就會化身巨大舞台，由國際藝術家述說著結合歷史、文化、藝術、建築與光科技的故事。市府團隊將連續三晚參訪德國燈節，拜訪勃蘭登門、歐洲之家、柏林大教堂、電視塔等處，絕不放過一點細節，要讓國際經驗成為新竹養分。