萬聖節劇團表演開跑 鄭宏輝：用行動改變選舉文化

2019-10-09 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



｢Trick or treat！不給糖，就搗蛋！｣，萬聖節即至，民進黨新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選辦公室今宣布輝熊愛玩俱樂部全新劇碼「萬聖嘉年華」全市起跑，鄭宏輝還特別籌備「特別溫暖場」，將前往新竹仁愛兒童之家，讓全市大小朋友都能享受萬聖節，一起調皮搗蛋討糖吃！

鄭宏輝說，「輝熊愛玩俱樂部」至今已巡迴新竹市各個鄰里，他也以「輝熊把拔」身分和許多大小朋友在廟埕、在公園創造許多美好的夏日回憶，帶來很多歡笑聲，很多支持自己的民眾疑惑，舉辦劇團表演會對選票有幫助嗎，他說，將用自身行動改變選舉文化，努力帶給每一個人幸福或歡笑。這次的「萬聖嘉年華」劇碼，則特別邀請在地藝文團體「好玩的劇團」至仁愛兒童之家演出｢特別溫暖場｣。