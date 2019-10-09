女大生網路上販售用不完的隱形眼鏡荷包大失血3萬

2019-10-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／綜合報導



台南市一名女大學生在網路上販售隱形眼鏡被衛生局查獲 ，雖然她表示只是自己在網路上買了之後不合適，所以 把剩下的拿出來賣衛生局仍然依違反藥事法罰款3萬元，衛生局提醒，即使有藥商資格也不能夠在網路上販售隱形眼鏡，否則都將依法開罰。

衛生局表示，初次購買隱形眼鏡應先至醫療院所驗光，確認適合自己的隱形眼鏡需求，隱形眼鏡是直接與角膜接觸的鏡片，用以矯正視力或保護眼睛，配戴隱形眼鏡度數與一般眼鏡度數不同，因少了瞳孔到鏡框間距離，另外隱形眼鏡鏡片弧度、大小，也要選擇適合自己眼球弧度及角膜大小，否則很容易造成眼睛不適，甚至造成角膜受傷。

依藥事法規定，販賣醫療器材之業者應先向當地衛生局申請藥商登記，領得藥商販賣許可執照，始得為之。

衛生局表示，台灣目前醫療器材依風險高低分三等級管理，網路販售、郵購僅開放第一等級及部分第二級醫療器材，並非所有醫療器材都可於網路販售。

其中，隱形眼鏡用於矯正視力，短時間配戴的款式（如：日拋型）列屬第二等級醫療器材，長時間配戴的角膜塑型片，則被列為第三等級醫療器材，都不能在網路販售。因此，即使具有藥商資格仍不可於網路販售隱形眼鏡。