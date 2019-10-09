5歲幼童騎單車佇路旁 警沿途尋路護送返家

2019-10-09 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市5歲許姓幼童昨晚7時許，獨自騎坐腳踏車上，停在龍潭區聖亭路、湧光路路旁啜泣，巡警方考量夜間視線昏暗，且該路段車流量大且車速較快，立即趨前攙扶幼童到路旁空地安撫情緒。

詢問身分時，幼童只說自己是「阿弟」，卻說不出家人及住址，只會用手指著遠方，說自己住附近，因下午就獨自出門遊玩，到了晚上天黑車又多，才忘記回家的路。

龍潭警分局聖亭派出所所長蔡坤龍、警員楊文杰，只能逐戶詢問住在附近居民，但民眾均表示不認識這名幼童，警與幼童閒聊溝通後，就這樣一路帶著幼童騎車，最後竟在5公里外找到幼童住處，將他平安送返家。

現場處理員警詢問幼童家住哪裡時，所長蔡坤龍靈機一動向男童表示，那你帶我們回家好嗎，男童立即回應說「好」，就這樣警員便騎著警用機車，從後方保護幼童找回家的路。

警方沒想到一路跟到5公里外的巷弄內，期間甚至還有出現重複繞路情形，正當警方擔心幼童年紀尚小無法認路，突然間幼童就停下，對著路旁一扇門說「我家到了」，住家老婦看見警察帶著自己的孫子回家，立刻破涕為笑，由衷感謝警方即時援助與熱心照護，順利將小朋友平安護送返家。