桃園腸病毒就診人次下降但仍在流行期 69停班課

2019-10-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



桃園市衛生局表示，最近一周統計腸病毒就診人次顯示比前一周較下降14.98%，不過仍高於流行閾值1000人次，家長和學童要注意，預防措施不能少。

衛生局統計9月22日至28日，腸病毒疫情健保門急診就診為1782人次，29日至10月5日為1515人次，較前一周減少267人次，桃園市目前停課班數69班包括托嬰中心3班、國小16班、幼兒園50班。

衛福部統計全國健保門急診就診人次9月22至28日為2萬1074人次，29至10月5日為1萬8397人次，較前一周減少2677人次下降12.70%。桃園市腸病毒感染併發重症個案9月29日至10月5日確診1例，無死亡病例，全國腸病毒重症確診44例，死亡0例。

衛生局表示，5歲以下幼童為重症高危險群，提醒大人外出返家請務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼童前，應以肥皂正確洗手。如幼童一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等上述病徵，請務必立即送至腸病毒責任醫院，桃園市有林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握治療契機。

目前腸病毒中，除了小兒麻痺病毒以外，沒有疫苗可以預防，所以勤於正確洗手、保持良好個人衛生習慣，減少被傳染的機會是預防的基本方法。衛生局指出腸病毒流行疫情仍以幼兒園居多，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上學，且與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會。

衛生局另外也提醒教托育機構，平時應落實學童健康監測，並針對學童常接觸之門把、桌椅及玩具定期進行環境消毒。