為2021台灣燈會考察 林智堅鐵人行程赴德國丹麥取經

2019-10-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹報導



新竹市將於2021年主辦台灣燈會，新竹市長林智堅為取經國外大型藝文活動經驗，利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，也將拜會德國柏林燈節策展團隊，為2021台灣燈會做好最佳準備。

林智堅表示，心情期待但責任重大，此次出訪將吸收國外經驗，讓2021台灣燈會走向世界，為深入了解籌辦過程，市府團隊將拜訪德國柏林燈節策展團隊，林智堅市長強調，已備好相關議題，如周邊交通措施、社會資源合作模式、國際宣傳、結合城市古蹟等，非常期待當面取經交流。

「德國柏林燈節」柏林燈節為歐洲最著名的燈節之一，今年第15屆，每年10月份，整座城市化身巨大舞台，由國際藝術家結合歷史、文化、藝術、建築與光科技等，文化局表示，柏林燈節今年開幕式採用音樂、光雕及視覺特效，為今年度燈節主題精神「自由之光」(Lights of Freedom)拉開序幕，歡慶柏林圍牆倒塌30周年，而市府團隊將學習德國如何結合燈光與古蹟再現城市光榮。

除了參與10月12日勃蘭登堡開幕式，市府團隊將連續3晚參訪德國燈節，包含勃蘭登門、歐洲之家、柏林大教堂、電視塔等處，新竹市文化局表示，市府團隊將觀摩其公私部門的溝通合作，取經跨界合作的專業態度。