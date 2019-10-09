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為2021台灣燈會考察 林智堅鐵人行程赴德國丹麥取經

2019-10-09 11:37聯合報 記者張雅婷／新竹報導

新竹市將於2021年主辦台灣燈會，新竹市長林智堅為取經國外大型藝文活動經驗，利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，也將拜會德國柏林燈節策展團隊，為2021台灣燈會做好最佳準備。

林智堅表示，心情期待但責任重大，此次出訪將吸收國外經驗，讓2021台灣燈會走向世界，為深入了解籌辦過程，市府團隊將拜訪德國柏林燈節策展團隊，林智堅市長強調，已備好相關議題，如周邊交通措施、社會資源合作模式、國際宣傳、結合城市古蹟等，非常期待當面取經交流。

「德國柏林燈節」柏林燈節為歐洲最著名的燈節之一，今年第15屆，每年10月份，整座城市化身巨大舞台，由國際藝術家結合歷史、文化、藝術、建築與光科技等，文化局表示，柏林燈節今年開幕式採用音樂、光雕及視覺特效，為今年度燈節主題精神「自由之光」(Lights of Freedom)拉開序幕，歡慶柏林圍牆倒塌30周年，而市府團隊將學習德國如何結合燈光與古蹟再現城市光榮。

除了參與10月12日勃蘭登堡開幕式，市府團隊將連續3晚參訪德國燈節，包含勃蘭登門、歐洲之家、柏林大教堂、電視塔等處，新竹市文化局表示，市府團隊將觀摩其公私部門的溝通合作，取經跨界合作的專業態度。

除夜晚燈節參訪外，白天團隊將參訪柏林文化市政，包含猶太紀念碑、國會大廈、博物館島等，向有豐富歷史的柏林城市取經，此外，也會前往北歐五國最大圖書館「哥本哈根國家圖書館」的美學建築，及結合圖書館、音樂廳、書局、咖啡館和餐廳等多功能設施，做為新竹總圖的參考。

新竹市府團隊今年初參訪2019屏東燈會。圖／新竹市府提供
新竹市府團隊今年初參訪2019屏東燈會。圖／新竹市府提供
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新竹市府團隊今年初參訪2019屏東燈會。圖／新竹市府提供
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新竹市府團隊今年初參訪2019屏東燈會。圖／新竹市府提供
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柏林德國台灣燈會

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