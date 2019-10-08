深度旅遊賞美景晚間看戲 EX-亞洲劇團定目劇「猴賽雷」

2019-10-08 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗報導



時序入秋，好戲強檔接力，苗栗縣EX-亞洲劇團今年推出固定場館－黑盒子劇場，演出劇團經典作品「猴賽雷」以定目劇規畫，邀請秋冬遊到訪旅客及在地民眾，白天到泰安泡溫泉、大湖賞楓葉，「上午賞風景，晚間觀戲劇」，享受在地深度旅遊，體驗自然景致與人文風情藝文之旅。

「亞洲假日劇場」此次演出活動加碼推出「藝文贊助票券」，福袋內容票券、桌遊、原聲帶等各式好禮，不僅在劇場「看好戲」，福袋套組還能在家「玩好康」，邀請大家走進劇場品味藝文與知性風格生活。苗栗縣副縣長鄧桂菊關心藝文發展，率先認購「猴賽雷」藝文贊助票券，希望帶動民眾響應優質藝文。

鄧桂菊說，在英國「溫莎小鎮」、日本「利賀村」都可以看到戲劇帶動城市發展，支持藝文活動是每個人都要投入工作，「使用者付費」是很重要的觀念，希望鄉親購票支持藝文發展，用行動讓藝文在苗栗紮根。

《猴賽雷》是EX-亞洲劇團改編自繪本故事經典作品，巡迴台北、台南、嘉義演出時獲各界好評。此次由劇團藝術總監江譚佳彥領銜主演，帶領劇團培訓優秀新生代演員同台演出，結合台語、客語、印度語以及中文演出，且加入印度寶萊塢式歌舞劇元素，妙趣故事發展逗得觀眾目不轉睛、笑聲不斷，故事也有許多發人深思情節。