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張淑芬清大演講：政治不需分藍一塊綠一塊

2019-10-08 23:29中央社 新竹市8日電

台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）8日晚間到清華大學發表專題演講，清華大學科管院...
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）8日晚間到清華大學發表專題演講，清華大學科管院長林哲群（右）致贈紀念品表達感謝。 中央社
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台積電慈善基金會董事長張淑芬今天晚間到清華大學演講「把愛送出去」，她有感台灣選舉太多，政治不需分藍一塊、綠一塊，大家應把「我」放小，把別人放大，社會會更好。

張淑芬受邀到清華大學孫運璿科技講座演講，主題為「把愛送出去」，她在現場播放高雄氣爆、花蓮震災時進行慈善公益活動的紀錄片段，分享團隊結合民間廠商駐守災區，協助重建與心靈療癒，她鼓勵大家一起當志工，用行動來體驗人生。

清華大學科管院長林哲群引言時表示，高雄氣爆時，台積電慈善基金會深入幫助受災戶，也成立平台協助偏鄉醫療教育，如關懷弱勢以及獨居老人、提倡孝道，尤其，台灣邁向高齡化，更為社會價值所在。這次感謝張淑芬演講，盼能用愛的力量傳播，也讓社會有感。

現場有人提問，能否運用台積電力量串聯台灣中小企業，集結資源送暖社會。張淑芬表示，這也是她的希望，她有感社會越來越冷淡，也期能透過一個連線，將彼此相連。

張淑芬說，也因為大家對她信任，共同發出愛心，如能將募得資源確實運用在孩子身上，她一步一腳印在拉著這條線，也希望政府能一起做。

張淑芬表示，她很希望出來選總統的人，能來聽演講，談什麼經濟，日子都沒辦法過。她有而發，若台灣人能認養幫助弱勢，台灣會變很好，不需要藍一塊、綠一塊，可惜，台灣選舉太多，大家應要把「我」放小，把別人放大，社會會更好。

張淑芬說，今天來幫助她的人，透過台積電的平台，也願意幫助不認識的人，透過這條線，把愛擴大。

張淑芬分享，智慧不一定從書所學，而是從人生路上而收穫，更是書本上所沒有的，也是AI人工智慧無法做到的。人生就像一幅畫作，生出來為白色布面，等到一定年齡時，畫布上的顏色，為自己所選。

張淑芬說，在人生的最後一念是心無罣礙，而不是假如我能夠重新再來。

台積電清華大學

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