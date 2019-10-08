桃園一路多名、門牌亂 外地人找路難

2019-10-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



中壢區莊敬路216號到716號，中間僅隔著10公尺寬的陸光五街，一街之隔就整整空了500號。 圖／市議員謝美英提供 分享 facebook

桃園市升格後推動門牌整編、道路整併，因工作龐雜，今年達成率6成7，市議員謝美英昨質詢民政局長湯蕙禎認為速度仍要加快，中壢區莊敬路就出現亂象，如相隔10公尺寬道路跳了500號、地號間未預留門牌，市議員林政賢、黃景熙也說，台1線在桃園區叫中山路，但開到八德、中壢區又變成中華與延平路，一路多名造成不便，外地人找路霧煞煞。

局長湯蕙禎說，路名整併主要卡在行政區劃法，雖然行政院通過，但立法院尚未三讀通過，若立法通過就可著手整併，另，門牌整編作業逐年辦理，若有特殊個案會優先排程進行。

桃園部分地區有路無名、小地名、一路多名或門牌編列混亂，民眾找路不易，也易因報路不正確，影響救災時效，市府為提高道路辨識度，每年設定目標值，請各戶政事務所辦理門牌整編、道路整併，今年目標完成3710戶，8月底達成率67.33%，至於換發新式門牌作業，由於數量達91萬面，各戶政事務所3年來逐年編預算換發，截至今年8月換發率約34.92%。

中壢區莊敬路90號及92號中間有3個地號，地主新建房屋打算申請門牌，赫然發現沒有預留門牌，未來新成屋只能編成90之1、90之2，覺得困擾。圖／市議員謝美英提供 分享 facebook

「門牌整編應該加速進行！」謝美英昨天質詢提到，光是內壢後站的莊敬路就衍生不少亂象，如90號及92號之間有3個地號，中間地主新建房屋才發現沒有預留門牌，未來新成屋只能編成90之1、90之2，屋主就陳情希望自己的房子有自己的門牌，不要依附在其他號碼。

謝還提到，莊敬路216號到716號，中間僅隔著10公尺寬的陸光五街，但10公尺一街之隔，2戶就空跳了500號，也很詭異，她認為，不論是未預留門牌還是預留過多門牌，過與不及都會造成民眾困擾，也建議市府換發新式門牌時，應主動解決門牌混亂狀況。