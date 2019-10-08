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晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48聯合報 記者郭政芬張裕珍范榮達／連線報導

桃園市中壢龍岡國旗屋，自發性舉辦國慶日升旗典禮邁入第25周年，今年10時升旗，升...
桃園市中壢龍岡國旗屋，自發性舉辦國慶日升旗典禮邁入第25周年，今年10時升旗，升旗前有踩街遊行。記者張弘昌／攝影
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雙十國慶連續4天假期明天登場，遊樂園業者祭出優惠，新竹縣是桃竹苗唯一舉辦國慶升旗典禮，苗栗也舉辦木藝慢活嘉年華，今年國慶晚會今晚在桃園舉行，吸引遊客前來，業者要搶今年最後一個連假旅遊人潮。

六福村推出限定優惠

六福村推出期間限定擴大優惠，即日起至11月3日，為期一個月的主題活動，墓碑鎮活動期間推出官網優惠價599元起，「雙十連假」優惠只要499元，秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。

苗栗縣木雕藝術節也有系列活動「藝動─木藝慢活嘉年華」，明天（10日）上午10點半在木雕物館廣場規畫魯班祭，邀請7名大師冰雕秀揭開序幕，下午2點的踩街活動，20組團隊參與，精采可期，下午4點的開幕典禮頒獎表揚台灣木雕薪傳成就獎，及今年台灣國際木雕競賽優勝者。

國慶籌備委員會今天將在桃園青埔高鐵站前廣場舉辦國慶晚會，表演節目主打台灣族群多元包容共處的特色，也邀來畢書盡、玖壹壹等知名歌手，平鎮區國旗屋屋主張老旺連續25年舉辦升旗典禮，明天（10日）早上8點也將在雲南文化公園舉行國慶遊行、升旗大典，傳遞熱愛國旗的濃烈情感，歡迎民眾踴躍參與。

竹縣合興車站辦市集

為慶祝中華民國108年國慶日，新竹縣政府明天上午7點半舉行「新竹縣各界慶祝108年雙十國慶暨升旗典禮」，特別的是，國慶連假期間，合興車站邂逅廣場也與暮旅市集舉辦國慶系列活動，有20攤以上攤位、集章贈禮、DIY體驗課程等活動。縣長楊文科表示，縣府除舉辦升旗典禮，當天也將提供小國旗及國旗紋身貼紙給民眾索取，數量有限，送完為止。

國慶國旗新竹

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