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苗縣3農友獲頒農村領航 返鄉青農、古厝新生、食農教育

2019-10-08 21:05聯合報 記者劉星君／苗栗報導

農委會水土保持局表揚農村社區發展貢獻卓越農民，舉辦第二屆農村領航獎，全國426名報名參賽，兩階段選出30名領航獎得主，苗栗縣有3名農友獲獎，大湖的薑麻園休閒農業區理事長涂育誠、義和社區返鄉青農黃文詣、推動古厝修復的苑坑社區林彥伶獲獎。

涂育誠是薑麻園休閒農業區理事長，薑麻園在2018年獲金牌農村肯定後，他持續推動友善環境耕作、食農教育體驗等工作，為在地發展創新的農村風貌。

大湖地區青年農民，義和社區農二代黃文詣串聯大湖地區青年農民，成立返青富民聯盟，翻轉農村，挖掘地方DNA結合客家資源，導入戶外美學、地方產業、社區導覽等，帶動農村區域發展，搭配戶外餐桌體驗，讓苗栗農旅走向國際。

黃文詣為深入與土地的連結，在大湖開發田野文史考究與調查，了解在地農產業與木業發展，文化特色導入活動，推動MeSee農夫餐桌的戶外餐桌體驗，民眾透過食物體驗農村的好環境、好食材和好關係，搭起農村與都市橋梁。

苑裡苑坑社區總幹事林彥伶長期致力古厝修復，從古厝中創造工作機會協助弱勢居民，在東里家風古厝設立古早味手工餅烘焙坊，開放古厝導覽、糕餅製作及古裝戲劇等體驗活動，凝聚居民向心力，替古厝注入新活力，創造社區收益來源，打造「鰥寡孤獨，皆有所養」的社區企業。

苗栗縣長耀昌說，縣府持續推動各項農業政策，營造農村生活、生產及生態更好的環境，並提供青年返鄉的輔導措施，帶動苗栗農村整體發展。

農委會水土保持局表揚農村社區發展貢獻卓越農民，舉辦第二屆農村領航獎，苗栗縣有3名...
農委會水土保持局表揚農村社區發展貢獻卓越農民，舉辦第二屆農村領航獎，苗栗縣有3名農友獲獎，大湖的薑麻園休閒農業區理事長涂育誠（右一）、義和社區返鄉青農黃文詣（左一）、推動古厝修復的苑坑社區總幹事林彥伶（右二）獲獎。記者劉星君／翻攝
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農民青年修復

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