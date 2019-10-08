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苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51聯合報 記者劉星君／苗栗報導

苗縣議員陳光軒日前爆出校園周邊夾娃娃機藏情色、違禁物品甩棍，促使縣府相關單位重視。苗縣府工商發展處今會同相關單位，警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查，今在竹南鎮附近查到夾娃娃機台內，有數件性感內褲、成人玩具，已請機台主將相關物品下架釐清，日後將複查。

選物販賣機（俗成夾娃娃機）部分設在校園周邊，苗縣府工商發展處清查，全縣有16家夾娃娃機店設在國中小旁，苗縣府7日起展開為期兩天聯合稽查，16家夾娃娃機店分別在竹南鎮、頭份市與苗栗市。

稽查小組昨天在苗栗市娃娃機店發現，機台內販賣口紅，涉「化妝品衛生安全管理法」來源標示問題，請機台主將口紅下架，衛生局將釐清追蹤了解。

今下午到竹南兩家夾娃娃機店，下午在娃娃機台內出現有疑似成人玩具、性感內褲數件，涉兒少法，已通知機台主將這些商品下架，社會處之後持續複查。

議員陳光軒日前在夾娃娃機台內發現有甩棍違禁品，警方清查後確認內容物是手電筒，因涉商品標示不實，且查無製造商資訊，已請台主下架商品。

縣府教育處請縣內各校注意學童下課動態，避免學生流連類似商店。社會處依警察局提供192家商店名冊，寄送「兒童及少年權益與福利保障法」相關規定，籲請業者守法自律，以保護兒少身心健康發展。

縣府工商發展處長黃智群說，聯合稽查小組繼續針對苗縣所有店家，加強機台內商品是否涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒、活體動物等部分稽查，也研擬自助選物販賣事業管理自治條例草案，預定10月下旬召開法令研商會議。

苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊1...
苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查，查到娃娃機台內有販賣口紅，疑標示來源不清，先下架，衛生局將釐清追蹤。記者劉星君／翻攝
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苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊1...
苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查，今在竹南附近的夾娃娃機台內發現疑似有裸露的商品，已先下架。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊1...
苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊1...
苗縣府工商發展處會同警察局、社會處、財政處與衛生局等，針對苗栗縣國中小校園周邊100公尺附近夾娃娃機店共16家店聯合稽查，發現疑似有情趣用品。記者劉星君／攝影
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夾娃娃機衛生局警察

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