一街之隔竟跳號500號 桃園人找路霧煞煞

2019-10-08 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園市升格後推動門牌整編、道路整併，因工作龐雜，今年達成率6成7，市議員謝美英今天在議會質詢市府民政局長湯蕙禎認為速度仍要加快，中壢區莊敬路就出現亂象，如相隔10公尺寬道路跳了500號、地號間未預留門牌，市議員林政賢、黃景熙也說，台1線在桃園區叫中山路，但開到八德、中壢區又變成中華與延平路，一路多名造成不便，外地人找路霧煞煞。

局長湯蕙禎說，路名整併主要卡在行政區畫法，雖然行政院通過，但立法院尚未三讀通過，若立法通過就可著手整併，另，門牌整編作業逐年辦理，若有特殊個案會優先排程進行。

桃園部分地區有路無名、小地名、一路多名或門牌編列混亂，民眾找路不易，也易因報路不正確，影響救災時效，市府為提高道路辨識度，每年設定目標值，請各戶政事務所辦理門牌整編、道路整併，今年目標完成3710戶，8月底達成率67.33%，至於換發新式門牌作業，由於數量達91萬面，各戶政事務3年來逐年編預算換發，截至今年8月換發率約34.92%。

「門牌整編應該加速進行！」謝美英質詢提到，光是內壢後站的莊敬路就衍生不少亂象，如90號及92號之間有3個地號，中間地主新建房屋才發現沒有預留門牌，未來新成屋只能編成90之1、90之2，屋主就陳情希望自己的房子有自己的門牌，不要依附在其他號碼。