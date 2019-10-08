「雁行計畫」轉診更便利 建APP讓醫師掌握病患狀態

2019-10-08 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園報導



為提升轉診效率，天晟醫院配合健保署北區業務組「雁行計畫」推動分級醫療，今年將「派醫師駐診」基層診所；智慧醫療方面，更建立「APP雁行轉診合作專區」，整合轉診掛號、檢驗報告查詢、簡訊提示、訂藥系統及分級醫療轉診動態5大功能，讓診所醫師能直接透過APP連結轉診，並能隨時掌握轉診病患狀態。

天晟醫院自去年起承接健保署北區業務組「雁行專案社區醫療合作推動計畫」，已結合南桃園76間醫療及照護單位，組成社區醫療照護團隊；根據統計，去年轉入687人、轉回基層院所158人；今年轉入1502人、轉回基層院所485人，雙向轉診人數較前一年成長3倍。

「社區長照轉銜」是雁行計畫的一大特色，強調以病人為中心，串聯日間照顧中心、居家服務、基層醫療診所、健康服務據點、住宿式長照機構、機構喘息、居家護理、居家復健、居家喘息；透過出院準備服務及轉診，提供不便就醫的民眾無縫接軌，轉銜就近診所與社區長照資源，落實分級醫療雙向轉診。

團隊整體照護失能人口高達2042名，今年更連結桃園市醫療小管家自立里社區據點，結合周邊雁行團隊基層診所及長照單位共同派駐3名個案管理師，推動里民健康促進活動及慢性病個案管理。

天晟雁行醫療團隊藉由「雁行群醫互聯」、「社區長照轉銜」、合作推動「醫療小管家」、「派醫師駐診」基層診所、「建立APP轉診合作專區」整合轉診5大功能，讓轉診效率再提升，民眾就醫更便利，降低民眾對大醫院門診的依賴，並落實分級醫療制度，讓醫療資源能有效率的被運用。

中央健康保險署北區業務組副組長張溫溫表示，現在北區有12群雁行團隊，合作院所家數826家，今年1至7月轉診穩定病人至基層診所達9千多人，為全國第1，轉診成效顯著。

桃園市政府衛生局簡任技正黃翠咪會中指出，雁行計畫自今年開始，推動的非常成功，計畫中有2大特色，包含有長照A級單位，把長照的資源結合進來，從醫療解決民眾問題，另外，醫療小管家特別設立的社區據點，與分級轉診做更好的結合，實際幫助了在地民眾就醫的便利。