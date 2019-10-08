桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市竹圍漁港上月航道出入口發生船難2死，引起漁民關切，市議員徐其萬今天下午召開會議討論、會勘，會中漁民砲聲隆隆，批評放土方地點卻倒外來土方，罹難許姓船長家屬不滿漁港遭傾倒沙石奪命，要求「市府主管單位說清楚」。漁會總幹事陳義成說，環保抬頭影響，今年漁港疏浚抽沙尚未完成，為配合小燕鷗築巢停工，航道口「港嘴」淤沙嚴重，奪走漁民幾條命，「人命不如鳥命」。徐其萬最後做成清淤、監測漂沙延長防波堤2標案年底前完成結論，保障漁民生命財產安全。

桃園區漁會和漁民認為是航道淤積嚴重，航道出入口水域成為「危險水域」，徐其萬、立委吳志揚、漁業署、市府農業局及漁民50多人開會討論，會前為船難亡者默哀一分鐘，徐其萬說，「港嘴」發生船難意外不是第一次，維護漁民生命財產安全必須解決。

黃姓、游姓多位漁民不滿指出，漁民之前反應「港嘴」淤積，還被市府的人嗆，如今淤沙疏浚出問題，去年向市長反應說要清淤，卻又發生船難，清淤必須趕快做，應將防波堤拉直延長，讓漂沙進不來。

漁會常監王清島批評，港內淤沙囤積嚴重，航道疏浚抽沙最多半年，港嘴積沙走兩側又掩蓋，原本放抽沙的坑，市府不應被拿來填山上的土。陳義成說，港內抽沙疏浚，野鳥一來就暫停，市府必須改善。

在漁業署代表承諾將協助和補助解決竹圍漁港淤沙等問題後，吳志揚表示，問題在港嘴清淤要趕快，防波堤設計先做，農業局應優先解決港嘴航道清淤、環境監測漂沙延長防波堤儘快在今年底前做成專案解決。