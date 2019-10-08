探究更生人 中大生執筆出書「監獄裡的母親」

2019-10-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園報導



桃市中央大學數名中文系學生組隊參加「2018台積電青年築夢計畫」，提出撰寫「更生母親」故事集的企劃，從構思、尋找採訪對象到撰寫，熬了近一年總算結案出書，這群學生用文字記錄下既是「罪犯」又是「母親」的更生人們，背後不為人知的掙扎及困境。

執筆者潘丁菡及執行編輯樂亞妮，去年曾和龍潭區公所合作，採訪10名在地人物編寫出《龍潭佳安－十個關於這片土地的故事》，採訪過程中從一名爺爺身上獲取更生人母親的題材，礙於沒有經費只能暫時擱置，直到偶然看到「2018台積電青年築夢計畫」燃起一絲希望，採訪企畫順利通過初審，開啟她們和更生人母親面對面交談、採訪到出書的深刻經歷。

《監獄裡的母親們》書中收錄4段故事，分別有不同的犯罪類型，如毒品、賭博、詐欺等，樂亞妮表示，印象最深刻的是有一名更生人母親，講述她看到年邁的媽媽左、右手各牽一個小孩、身上又背了最小的孩子，還拿著要來探監的食物的畫面，難過悔恨當初犯罪，潘丁菡說，採訪過程中經常遇到更生人母親講到眼框泛淚、情緒激動，很容易被難過的情緒感染，是相當特別的經驗。

企畫從執行到結案，歷時將近一年，樂亞妮表示「約採訪最困難」，由於受訪者需符合「更生人」及「母親」兩個條件，難度相當高，幸好台灣更生保護會幫忙尋找願意受訪、講述親身經歷的對象，不過令人不解為什麼一定要「更生母親」？潘丁菡說，去年著作書籍裡清一色都是男性受訪者，私心想找女生，而且要是特別的、男生一定辦不到的，那件事就是生孩子。