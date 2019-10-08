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龍潭低揚2號池 打造特色埤塘生態公園

2019-10-08 17:40聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今天上午到龍潭區，視察低揚二號池改善評估，計畫分池上下游圳路修繕，以及低揚2號池埤塘浚深、坡面改善、新設步道、環境綠美化及進出水工改善，預估投入2800萬元經費修繕美化後，池塘滿水面積達0.7公頃，提供大溪區瑞源里灌溉蓄水量約1.25萬噸，可灌溉面積約90公頃，改善道路淹水面積約1公頃。

龍潭區低揚2號池，位於高低揚灌區內，緊鄰低揚支渠番仔寮分渠，過去缺乏水利工程建設，灌溉功能遭弱化，市府看好低揚2號池極具生態發展潛力，由水利會免費供地，市府規畫投入約2800萬元預算，辦理低揚二號池埤塘景觀綠美化工程及上下游圳路瓶頸改善工程。

市長鄭文燦表示，透過完善水利工程，滿足上下游灌溉需求，同時改善周邊道路易積淹水問題，已要求比照平鎮鑊篤埤塘生態公園，將低揚2號池打造為環境友善的埤塘生態公園，提供龍潭區佳安里、大溪區瑞源里等周邊居民遊憩新亮點。

水務局簡報建議，低揚2號池應浚深埤塘、增加儲水、修繕上下游圳路，防止灌溝滲漏流失水量，及改善瓶頸段積淹水等情形，市長鄭文燦實地視察後指示，水務、工務局、水利會等相關單位，針對水利工程及環境營造內容及規模，召開整合性協商會議，再做最後分工確認，其中水利工程部分會向農委會農田水利處爭取經費補助。

市長鄭文燦也提及，埤塘文化為桃園旅遊亮點之一，希望能參考八德大湳生態公園、西坡埤塘生態公園等工程優點，打造出龍潭地區具休憩價值及生態特色的埤塘公園。

水務局長劉振宇表示，低揚2號池改善評估初步規畫分為兩部分施作，由水務局辦理低揚2號池上下游圳路修繕工程，經費約800萬元，工期約150日曆天；第二部分由工務局辦理低揚2號池埤塘浚深、坡面改善、新設步道、環境綠美化及進出水工改善工程，用地面積約1.36公頃，經費約2000萬元，工期約210日曆天。

桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘...
桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘生態公園。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘...
桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘生態公園。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘...
桃園市龍潭區低揚2號池，市府將耗資2800萬元，美化周圍景觀及步道，打造特色埤塘生態公園。記者張弘昌／攝影
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鄭文燦生態公園綠美化

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