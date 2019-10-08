你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



不少人以為料理少放鹽，平常少吃鹽，就是減鹽低鈉飲食，但鹽或鈉也存在調味料及食物加工品中，可能攝取過量的鹽或鈉而不自覺，苗栗市衛生所輔導3家減鹽便當，並分享國民健康署整理出的「減鹽秘笈」供參考。

衛生福利部建議成人每天鈉攝取總量不要超過2400毫克，即食鹽6公克，但根據2013年到2016年「國民營養健康狀況變遷調查成果報告」，男、女性7歲以上鈉攝取量均高於2400毫克，男性高出1.3到1.8倍間，女性高出1.2到1.3倍間，其中又以19歲到44歲男性4206毫克最多。

許多研究報告指出，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風，甚至胃癌，都和鹽吃太多有關或可能有關。

苗栗縣政府衛生局因此今年輔導業者推出減鹽便當，其中，苗栗市衛生局率先公告3家，包括大碗公便當「減鹽便當」，電話037-355798，家樂福苗栗店「健康便當」，電話037-333000，及吃素的緣祐臻素食「減鹽便當」，電話037-380199，其他各鄉鎮市還會陸續公布。

苗栗市衛生所並分享「減鹽秘笈」，提醒外食族健康飲食守則，速食麵調味包依照個人口味，盡量從三分之一調味包開始，酌量減少使用；洋芋片、玉米脆片、醎酥捲餅、爆米花及堅果類等零食，常常添加大量的鹽，要謹慎食用；加工蔬果汁大多摻有鹽調味，建議盡量選擇天然不加人工調味的蔬果汁。

此外，詳讀包裝食品營養標示，注意其中鈉含量，食品製作如使用蘇打、味精、發粉等，也會增加成品的鈉含量。

餐館飲食部分，點菜時可以少選醃、燻、醬、滷、漬等方式烹調的菜色，盡量減少額外再添加任何調味醬料；要求店家減少鹽使用，如燙青菜少放肉燥及醬油膏，或烹調不加味精；以生辣椒加白醋取代辣椒醬、辣椒醬油；喝湯要注意，口味過醎或過於鮮甜，可能不知不覺喝到許多鹽、味精，或其他含鈉的調味料。