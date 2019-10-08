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桃園南區漁民活動中心明年8月底完工 將成海岸線觀光亮點

2019-10-08 16:37聯合報 記者高宇震／桃園報導

桃園市長鄭文燦今早出席永安漁港「桃園市南區漁民活動中心動土典禮」。鄭文燦說，為解決南區漁民欠缺室內集會場的迫切需求，市府爭取行政院農委會補助興建「南區漁民活動中心」，計畫總經費約8400萬元，由行政院農業委員會漁業署、桃園市府及中壢區漁會各負擔三分之一，興建工程預計明年8月底完工，未來將為漁民提供更舒適的室內活動空間，成為桃園海岸線的觀光亮點。

鄭文燦指出，漁民活動中心設計概念以桃園特色結合永安風格為發想，融入海洋及客家元素，包括龍潭的大平紅橋、客家藍衫、海流波浪曲線等意象，採用鋼筋混凝土造二層樓之綠色標章建築，每層樓面積260坪，總建築面積共570坪，完工後將解決漁會室內集會空間不足的問題，為漁民提供更完善的服務與照顧。

市府非常重視永安漁港風貌的改造，近年來陸續投入總經費約新台幣7億元，包括觀海橋改善工程、中壢區漁會直銷中心牆面整修及停車場改善計畫、海螺文化體驗園區、興建海祭廣場、美化漁具倉庫、青年學習體驗園區。未來預計進行包括永安北岸圍堤工程，及永安漁港上架場移置及原址改設碼頭計畫，需約總經費新台幣2億元，市府將持續爭取中央補助，使永安漁港成為結合地方農漁業及客家特色的景點。

鄭文燦也提及，市府正研議採用BOT方式辦理永安漁港北岸後湖溪泛舟活動，南岸綠色隧道規劃自行車路線，並結合青年學習體驗園區及永安漁港週邊景點，強化永安漁港遊憩品質。

「桃園市南區漁民活動中心」預計明年8月底完工，未來將為漁民提供更舒適的室內活動空...
「桃園市南區漁民活動中心」預計明年8月底完工，未來將為漁民提供更舒適的室內活動空間，成為桃園海岸線的觀光亮點。圖／新聞處提供
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桃園市長鄭文燦今日上午出席永安漁港「桃園市南區漁民活動中心動土典禮」。圖／新聞處...
桃園市長鄭文燦今日上午出席永安漁港「桃園市南區漁民活動中心動土典禮」。圖／新聞處提供
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漁民鄭文燦行政院

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