法商進駐好客食堂 將糕點紅酒氣泡水搬進農博

2019-10-08 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



法國工商會召集台灣知名法商進駐2019桃園農業博覽會好客食堂「國際友好展售區」，將法國美食搬進農博會場。記者高宇震／攝影 分享 facebook

法國工商會召集台灣知名法商進駐2019桃園農業博覽會好客食堂的國際友好展售區，進行為期20天的「法國農特產品展售」，販售各式法國糕點、紅酒、知名氣泡水、臘肉，今日舉辦開幕式，將法國美食搬進農博會場。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，桃園與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區是姊妹市，雙方在智慧城市、教育、體育、觀光交流密切，去年在農博為期一星期的「法國週」，舉辦乳酪試吃、法國酒試喝、手工甜點販售，還有法國歌手表演與薰衣草花海，讓民眾留下深刻印象。

顏子傑說，今年邀請法國工商會組團參與，將法國的點心美食、農產品、咖啡再次帶進農博展區，讓來農博參觀的民眾更了解法國農業、體驗法國美食，「不必千里迢迢到巴黎，來桃園逛農博，即刻享用法式美食」。

法國在台協會商務處農業食品部資深商務顧問金芙安遊農博時提及，農博「環境永續」場館，寓教於樂；近年歐洲遭熱浪襲擊，法國甚至飆破45度高溫，循環經濟、太陽能、氣候變遷都是現今全球需要因應的議題。

法國工商會餐飲委員會主席黃毅禮指出，飲食是生活中不可或缺的一環，在台灣，品嘗美食可說是國民運動。法國工商會餐飲委員會期盼，共同將法國美食推廣給台灣民眾，讓更多人了解法國食物美好滋味，也期盼桃園和法國在美食上能有更多交流機會。

好客食堂「國際友好展售區」先由香川縣打頭陣，販售坂出金時芋、來來米飯糰、讚岐烏龍麵、麥茶包、橄欖油等產品，深受民眾喜愛；緊接著法國農特產品展售，勢必再掀熱潮。

法國農特產品展售從10月8至27日，接連展售法國各式美食，8、9日展售法國糕點，瑪德蓮、手工餅乾、咖啡；10至13日，展售紅酒、起司拼盤、雞肝醬、香腸；14至24日展售氣泡水、法式鹹豬肉、臘肉；25至27日展售鬆餅、咖啡、雞尾酒。

法國工商會召集台灣知名法商進駐2019桃園農業博覽會好客食堂「國際友好展售區」，將法國美食搬進農博會場。記者高宇震／攝影 分享 facebook 農博會好客食堂「國際友好展售區」法國農特產品展售為期20天，販售各式法國糕點、紅酒、知名氣泡水、臘肉。記者高宇震／攝影 分享 facebook 法國工商會召集台灣知名法商進駐2019桃園農業博覽會好客食堂「國際友好展售區」，將法國美食搬進農博會場。記者高宇震／攝影 分享 facebook

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